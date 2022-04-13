德兩大銀行遭神秘大戶狂拋售 套現約19億美元

神秘大戶狂賣德意志銀行和德國商業銀行股份，套現約 17.5 億歐元 (約 19 億美元) 的股份，引發市場大恐慌。

管理銀行 (Bookrunner) 摩根士丹利週二 (12 日) 表示，該投資人以每股 10.98 歐元的價格出售 1.16 億股德意志銀行股票，佔該銀行股份約 5.6%，同時，投資人以每股 6.55 歐元出售 7,250 萬股德國商業銀行股票，佔該銀行股份 5.8%，總計套現 17.5 億歐元 (約 19 億美元)。

這是繼今年 1 月美國金融投資公司 Cerberus 出脫德意志銀行和德國商業銀行 (Commerzbank) 後，德國兩大銀行再度遭到大股東出脫股份。

受此消息影響，德意志銀行 (DBK-DE) 下跌 9.36% 至每股 10.81 歐元。德國商業銀行 (CBK-DE) 下跌 8.47% 至每股 6.42 歐元。同時，德國 DAX 指數下跌 0.48% 至 14,124.95 點。德股 MDAX 指數下跌 0.54% 至 30,405.11 點。

《彭博》根據消息人士與數據研判，神秘大戶的身分幾乎呼之欲出，即美國資本集團 (ACAS-US)。

截至 2021 年底，只有貝萊德 (BLK-US) 和美國資本集團 (ACAS-US) 擁有德意志銀行和德國商業銀行如此多股份，而貝萊德在很大程度上是一個被動投資機構，所持股份與各大德銀指數掛勾，因此神秘大戶很可能就是美國資本集團。

截稿前，美國資本集團發言人對此拒絕置評

近期烏俄戰爭和新冠疫情讓歐洲銀行業面臨惡性通膨與潛在衰退的雙重挑戰，國際資本不再青睞歐洲銀行。

歐洲銀行業正面臨大規模整併風潮，德意志銀行和德國商業銀行最近都在實施雄心勃勃的轉型計劃，企圖提高盈利能力。

德意志銀行週二最新聲明提到：「公司仍對其戰略充滿信心，今年開局良好，我們的目標並未改變。」

德國商業銀行週二聲明指出：「出售股票對公司戰略沒有任何影響，我們的業務模式和風險管理能力足以證明在充滿挑戰的時代可展現出韌性。」