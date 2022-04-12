〈上海封城〉憋了好幾天 上海首批防範區居民走出小區

在上海市金山區楓涇鎮佳田苑小區門口，居民葉先生剛剛採買水果歸來。在小區內待了好幾天，他說：「憋了好幾天了，現在出去一下」。

根據周一上海市疫情防控工作記者會的說明，全市按封控區、管控區、防範區標準，實施分區、分類差異化防控。根據初步篩查結果和風險研判情況，各區劃定第一批三區名單，封控區達到 7,624 個、管控區 2,460 個、防範區 7,565 個。

中新網報導，從當天下午 3 時起，除個別區域外，楓涇鎮多數地區均實行防範區管理，佳田苑小區也在其中。周一傍晚不少居民正在樓宇間散步，也有孩子在空地上踢起了足球。

防範區意指近 14 天內無陽性感染者的小區、自然村或單位、場所，居民可走出小區大門，但考慮到目前上海陽性感染者數量仍處於高峰，政府呼籲民眾仍需提高警覺，活動範圍不要超出所在街道或鄉鎮，尤其是不能進入封控區和管控區。如防範區出現陽性感染者，則調整為封控區。

「我們是從 3 月底封控到現在。」低頭看了看剛買的水果，葉先生說，現在他的主要任務是採購生活必需品，當然還有借外出採買的機會，放鬆心情。根據政府的防控規定，每戶家庭每天能有一人外出，且只能外出一次，葉先生一家五口人便輪流出門。

不少住戶提著大包小包回到小區，補齊日用必需品，也有居民只買兩大瓶碳酸飲料，就為「解解饞」。

楓涇鎮楓陽居民區黨總支書記葉彩鳳說，「出入證是每天每戶有一人可以出去一次」，他們從當天下午 3 點開始發出入證，每戶人家都可領到一張，包括租屋外來人員。

在小區門口，志願者與保安查驗每位進出小區的居民，在出入證背後「出行紀錄」日期上打勾。志願者也檢查外出車輛，確保車內只有駕駛者一人。

忙碌的不只有志願者，還有一位住在小區的理髮師傅。從下午 3 時起，他便在小區門房免費為左鄰右舍剪髮，「一下午剪了 40 多個（人）」。迎接疫情防控新階段，許多居民選擇從「頭」開始。

隨著分區分類差異化防控，坊間一度出現的緊張情緒獲得很大緩解，但疫情防控工作仍不能鬆懈。

目前楓涇鎮仍有三處封控區和一處管控區。許多志願者和工作人員也不斷提醒民眾戴好口罩、保持社交距離。