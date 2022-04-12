〈上海封城〉和碩證實上海、昆山廠暫時停工 將盡快復工

中國疫情嚴峻，組裝代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (12) 日公告，旗下上海、昆山子工因應新冠肺炎疫情影響，配合當地政府防疫政策暫時停工，將與客戶、供應商保持密切聯繫，並與當地政府積極合作、盡快達成復工，對財務業務影響尚在評估中。

和碩表示，旗下 100% 持有子公司上海昌碩科技、昆山世碩電子，配合當地政府防疫工作，目前已暫時停工，實際復工時間則有待當地政府通知。

據了解，和碩旗下上海昌碩、昆山世碩即為蘋果 (APPL-US) 智慧型手機生產重鎮，天風國際證券分析師郭明錤昨 (11) 日就在推特上表示，在中國封城影響下，蘋果 iPhone 第二大組裝廠和碩上海、昆山廠已停運，最快可能要到 4 月底才能復工，而鴻海 (2317-TW) 中國子公司富士康則沒有受到影響。

受中國多地疫情爆發、陸續實施封控措施，國內至少已有 161 家上市櫃公司受到影響，經濟部長王美花今日受訪時表示，經濟部每天都會與相關產業進行了解，除上海、昆山外，廣州也開始實施封控，不過廠商反映部分製造業仍可實施封閉式生產、與停工的樣態不同。

王美花進一步指出，經廠商反饋了解後，雖然多地實施封控，但包含晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 等半導體廠商是可以實施封閉生產，面板、電子製造業也可進行封閉生產，其他產業受影響程度則較大，整體來說，廠商認為現階段是「辛苦但還可應付」，生產影響不大、物流則較為嚴峻，正積極調配運輸中，