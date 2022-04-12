外資提款晶圓雙雄60億元 航運股棄船票買機票

台股今 (12) 日失守萬七，外資再賣超 130 億元，台指期方面，淨空單同步增持 352 口至 1863 口；以現股來看，外資除了大舉提款晶圓雙雄逾 60 億元，也賣超陽明及長榮，但反手買進航空雙雄共逾 4 萬張，並加碼華新集團成員。

外資今日賣超聯電 3.53 萬張最多，台積電也有 7864 張，同時調節多檔大型電子股，包含宏碁 1 萬張、日月光投控 8615 張、仁寶 7836 張、旺宏 4168 張。

外資賣超較多的傳產股是貨櫃海運的陽明 1.61 萬張、長榮 9458 張，另外還有台玻 4650 張、中石化 4472 張；金融股則以臺企銀 3.01 萬張最多。

不過，雖然外資大賣海運，卻反手加碼航空股華航 2.69 萬張、長榮航 1.75 萬張，另有國產 6558 張、中鋼 5996 張等傳產股；金融股則有中信金 2.63 萬張、台新金 1 萬張，以及玉山金及彰銀等。

值得注意的是，外資今日也大舉買進華新集團個股，包含華新 2.33 萬張、華邦電 2.18 萬張，以及合晶 6278 張；其餘電子股方面，有友達 1.89 萬張、元晶 7950 張等。

投信賣超集中電子族群，包含華邦電 3.27 萬張、合晶 4945 張、技嘉 3204 張、晶豪科 2530 張、中美晶 2030 張、順德 1026 張，也調節晶圓雙雄各 610 多張。

投信買超多為金融股，包含中信金 8283 張，還有臺企銀 3000 張、兆豐金 2021 張、玉山金、開發金、第一金、上海商銀等；電子股則有元晶 2176 張、仁寶 2089 張、以及華通 1765 張；傳產股以中鋼 1547 張最多。