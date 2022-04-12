台股失守萬七 三大法人聯手賣超130.45億元 外資連6賣

美股那指、費半指數周一跌逾 2%，台股今 (12) 日早盤也摜破萬七，回測 16900 點，台積電一度翻紅，可惜無功而返，加權指數尾盤湧現賣壓，終場下跌 57 點，收在 16990 點。三大法人同站賣方，共賣超 130.45 億元，外資已連 6 賣。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資持續賣超 100.79 億元，為連 6 賣；投信轉為賣超 0.54 億元，終止連 8 買；自營商同步賣超 28.97 億元。三大法人合計賣超 130.45 億元。

台積電 (2330-TW) 早盤強勢翻紅，提振電子族群士氣，股價一度回升至 564 元，可惜尾盤再度摜壓，小跌以 557 元作收；聯電賣壓仍重，股價下挫 1.8%，收 47.3 元，續創近 1 年新低；華碩、國巨、日月光投控均震盪走低；不過，大立光、聯發科、研華等都展開反彈。

橡膠、鋼鐵族群今天吸引買盤進駐，雖然中鋼小跌作收，不過，威致、春雨、燁興、盛餘、運錩等漲勢都相當強勁，東和鋼鐵、豐興等也有 1% 以上的漲幅；橡膠股申豐強勢亮燈漲停，建大、南帝、國際中橡、台橡等均在盤上表現。

華新 (1605-TW) 3 月營收衝破 160 億元，創下同期新高，月增 23.1%、年增 40.41%，加上 4 月不銹鋼盤價大漲，法人持續看好第二季營運表現，今天在買盤湧入下，股價強勢站上 30 元關卡，終場大漲近 8%，收 31.2 元，站穩所有均線之上，激勵上市電纜類股指數終場勁揚逾 4%，為盤面多頭指標。