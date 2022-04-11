本周重要通膨數據陸續發布 10年期美債殖利率開周跳升至2.76%

10 年期美國國債利率周一 (11 日) 上午升破 2.76%，而 5 年期和 30 年期利率保持倒掛。

美東時間周一清晨 6 點 55 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 4.8 個基點至 2.763%，周日 (10 日) 晚間曾觸及 2.7741%。30 年期國債殖利率上漲 1.6 個基點至 2.762%，而 5 年期國債殖利率上漲 6.4 個基點至 2.821%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

美國國債殖利率最近一直在上升，人們擔心通膨上升和聯準會 (Fed) 積極收緊貨幣政策的計劃可能會減緩經濟成長。

這些擔憂導致美國國債殖利率倒掛，投資人拋售短期政府債券，轉而買進長期債券，這種情況歷來發生在經濟衰退之前。然而，投資人一直謹慎地認為，殖利率曲線倒掛並不能保證經濟衰退，而且這個訊號可能會在經濟衰退開始前 2 年就閃爍紅燈。

景順資產配置研究全球負責人傑克森 (Paul Jackson) 周一表示，雖然成本上升的影響開始對經濟產生影響，但今年不會出現衰退。

他預計全球經濟將成長 3% 左右，而不是之前預測的 4%，但他補充說，經濟衰退的擔憂「今年會不時捲土重來，讓人擔心」。

克利夫蘭 Fed 主席梅斯特 (Loretta Meester) 周日在 CBS 的節目中表示，她仍然相信 Fed 可以在不對經濟造成重大損害的情況下控制通膨。

本周將公佈兩組通膨數據，3 月消費者物價指數 (CPI) 定於周二 (12 日) 公布，上月生產者物物指數 (PPI) 定於周三 (13 日) 公布。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 將於美東時間周一上午 9:30 在田納西州納什維爾舉行的 FedListens 會議上發表歡迎辭。

投資人還將密切關注烏克蘭的事態發展。俄羅斯入侵烏克蘭導致石油和其他大宗商品市場動盪，進而擾亂了股市。

周一將拍賣 570 億美元的 13 周票據、480 億美元的 26 周票據和 460 億美元的 3 年期票據。