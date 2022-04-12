萬海也抄台積電的底 近7個月購入562張 均價581.56元

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (12) 日公告，自去年 9 月 22 日至今取得台積電 (2330-TW) 股票共 562 張，總交易金額約 3.27 億元，而截至目前，已持有台積電 946 張，萬海表示，購買台積電股票主要是為增加投資收益。

萬海說明，自去年 9 月 22 日至今取得台積電股票單位價格為 581.56 元，以今日收盤價 557 元計算，一張未實現虧損 2.4 萬元。

萬海公告 3 月合併營收 243.13 億元，月增 2.68%，年增 89.83%，累計第一季合併營收 805.03 億元，年增 108.47%，單月、單季雙創新高。

萬海至去年底，帳上現金及約當現金達 1030 億元，處在滿手現金狀態，除了訂購船舶、貨櫃等，此次更是 2 年來，萬海再度公告投資有價證券，尤其在台積電今年以來跌幅已近 10% 之際，顯然有意逢低接加碼。

就基本面來看，貨攬業者表態仍看好海運後市，預料 3 月以來中國因封城而延遲出貨的貨載，將在延遲出貨後有望再引發一波搶艙潮。

不過，也有法人提醒，全球通膨壓力高漲，TV 、NB 訂單開始出現雜音，就連蘋果 iPhone 也出現砍單現象，後續的補庫存動能能否延續，仍有待觀察。