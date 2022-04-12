國泰世華銀ATM兩年4度當機 遭罰200萬元+禁止新設246台ATM

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀近兩年 4 度發生 ATM 大當機，金管會今 (12) 日對該行開罰 200 萬元，並要求國泰世華銀提高風險計提，若要維持資本適足率，就須增資 7.5 億元，並暫停 246 台 ATM 申請。

銀行局副局長童政彰表示，國泰世華銀行去年 10 月 17 日進行 EFT 系統及資料庫升級作業後，次日發生系統異常，影響網路銀行跨行轉帳交易、自動化服務設備 (ATM) 存提款、轉帳交易逾時，造成部分交易扣帳未吐鈔、扣帳未入帳、存款未入帳等情況；同年 10 月 19 日上午再次發生相同交易異常情事，累計受影響帳戶數為 3 萬 2452 戶。

之後為配合新功能上線，國泰世華銀進行 EFT 系統改版，今年 2 月 22 日上線時再度發生相同交易異常，受影響帳戶數 2015 戶；今年年 3 月 15 日因 EFT 系統磁碟機陣列資料讀寫出現異常，導致部分交易因處理逾時而失敗，受影響帳戶數 732 戶。

童政彰指出，國泰世華銀 EFT 系統發生多次缺失，造成 ATM 功能異常，且國泰世華銀 ATM 台數是金融機構排名第二，發生相關異常對客戶影響重大，有礙健全經營之虞，除依照銀行法對國泰世華銀核處 200 萬元。

童政彰表示，國泰世華銀去年有向金管會申請今年要新增設置 246 台 ATM，銀行局也表示，在國泰世華銀改善經金管會認可前，除了金融服務欠缺偏鄉地區及無障礙 ATM 外，其餘皆暫停設置。

金管會還請該行就所提改善措施，此外，就第二支柱監理審查要求增加作業風險的相關資本計提，童政彰表示，主要是提高該行的「作業風險計提」，截至去年底，該行資本適足率為 16.25%，在提高風險計提後，若要維持此 BIS，就須增加計提增資 7.5 億元。