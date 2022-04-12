〈台幣〉外資大舉撤出 連7貶挫近1角收29.145元

新台幣兌美元匯率貶不停，外資持續賣超台股並匯出，今 (12) 日匯價再度貶破 29.1 元關卡，直逼 29.2 元，終場收在 29.145 元，貶值 9.5 分，為連 7 貶，續創逾 1 年半新低，台北及元太外匯市場成交值合計 18.99 億美元。

美元指數亞洲盤再度站上 100 大關，亞幣普遍走軟，新台幣兌美元匯率最低來到 29.191 元，重貶 1.41 角，外資與本土資金積極流向美元，終場貶勢略收斂，以 29.145 元作收，貶值 9.5 分，盤中、收盤價為 2020 年 9 月底以來的最低點，台北外匯市場成交金額 13.52 億美元，元太外匯市場成交金額 5.47 億美元。

台股今天早盤摜破萬七、回測 16900 點，台積電一度翻紅，可惜無功而返，電子金融無力撐盤，加權指數終場下跌 57 點，收在 16990 點。外資持續賣超 100.79 億元，為連 6 賣，累計賣超近 1400 億元。

投資人預期聯準會 (Fed) 將更加激進收緊貨幣政策，激勵美國公債殖利率攀高，美元同步走揚。Fed 理事華勒表示，升息是一種可能對經濟造成打擊的蠻力工具，Fed 近期正在研擬盡可能避免升息帶來的附帶損害。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.34%，歐元貶值 0.35%，新台幣貶 0.33%，韓元、日圓分別貶 0.25%、0.22%；新加坡幣小升 0.06%，人民幣也微幅升值。