〈台幣〉貶勢剎不住 挫逾1角直逼29.2元關卡 改寫逾1年半新低

新台幣匯率一路溜滑梯，繼昨天摜破 29 元大關後，今 (12) 日一開盤再度湧現美元買盤，匯價失守 29.1 元關卡，重貶 1.39 角，最低來到 29.189 元，改寫逾 1 年半新低；台股開低一度摜破萬七、回測 16900 點，隨後跌幅收斂，回到平盤整理。

新台幣兌美元匯率已連續第 7 個交易日走貶，累計貶值 6.09 角，今天直逼 29.2 字頭，盤中最低來到 29.189 元，為 2020 年 9 月底以來的最低點，外資瘋狂匯出，本土投信、壽險資金也踴躍流入美元。

台股今天開低，一度下挫逾 140 點，跌破萬七，回測 16900 點，指數隨後拉升至平盤附近整理，電子族群漲跌互見，台積電、聯發科回神反彈，但聯電、國巨、華碩等仍走疲，金融、航運股同樣在盤下震盪。

觀察主要貨幣今天表現，新台幣早盤重貶 0.46%，韓元貶值 0.18%，人民幣約貶 0.06%，日圓、新加坡幣均小幅貶值，亞幣全面走低。

投資人預期聯準會 (Fed) 將更激進收緊貨幣政策，美國公債殖利率周一攀高，10 年期美債殖利率觸及 2.79%，為 2019 年 1 月以來最高，刺激美元上揚。Fed 理事華勒表示，升息是一種可能對經濟造成打擊的蠻力工具，Fed 近期正在研擬盡可能避免升息帶來的附帶損害。