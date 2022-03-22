〈智慧城市展〉和碩首參展 秀5G ORAN三大場域應用

第九屆智慧城市展台北場今 (22) 日開展，電子大廠和碩 (4938-TW) 首度參展，大秀 5G ORAN 專網技術，也展現在智慧製造、衛星通訊防災備援系統、智慧運輸等場域應用，董事長童子賢更親自出席，看好 5G 將對台灣產業發展、產值都有正面助益。

童子賢說，5G 不只是 3G 或 4G 的升級，而是超過電信的應用，隨著越多資料傳輸、應用，將是設備對設備、人對設備或設備對人的應用，加上開放架構發展成熟，也打破過往由 2-3 家業者獨佔的市場，這也是和碩集團近年積極投入 5G ORAN 市場的原因。

童子賢進一步指出，近期俄烏發生戰爭，也可觀察到雖然舊有電信設備遭到摧毀破壞，但通訊依舊正常、不受妨礙，看準 5G 在緊急狀態時扮演基礎通訊設施關鍵，和碩也推出兩款符合 ORAN 規格的可移動式一體式機箱，可應用在地震、水災等災害應變，也可在工廠或生產基地應用，不必再透過拉線建置。

童子賢表示，疫情帶動網路使用習慣出現新模式，包含遠距辦公、線上學習、智慧醫療、線上購物等，認為全球主要經濟體在 5G、數位科技、網路科技幫助下，都將持續朝更新、更好的方向發展。

和碩表示，5G ORAN 專網技術可依照場域客製化需求，和碩參與國發會分項專案，藉由 5G 專網特性解決大眾運輸移動場景上傳頻寬不足、無法即時影像傳遞與列車移動訊號覆蓋等問題。

此外，和碩也結合國內在地廠商及協商政府資源應用，在台北市政府旁完成三杆一箱的 5G 智慧杆建置，並預告下半年將再提出與微軟 (MSFT-US)、伸波通訊合作的衛星通訊解決方案，結合微軟全球網路服務基礎架構、衛星服務，提供新竹市消防局第一線救災與緊急應變通訊服務。