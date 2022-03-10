〈和碩法說〉今年三大產品線審慎樂觀 資本支出看增3成

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (10) 日召開法說，展望今年，總經理暨執行長廖賜政表示，至目前為止，營運受國際政治軍事變化有限，對三大產品線成長審慎樂觀，配合客戶需求、產能重分配，今年資本支出估將達 5 億美元，年增 29.87%。

廖賜政表示，依目前訂單、國際情勢判斷，對今年和碩集團營運仍審慎樂觀，將持續關注整體市場受國際經濟、疫情、供應鏈瓶頸等風險，集團將積極改善、提升自身產業競爭力。

和碩目前共有資訊、通訊、消費等三大產品線，展望今年，廖賜政說，三大產品線都力拚成長，其中，筆電為主的資訊產品，看好今年仍有商用、高階消費性機種，加上 Windows 11 換機潮，出貨仍可望優於去年。

在新事業、產能擴充投資上，廖賜政說，和碩集團投資 5G、IoT、車載等大方向不變，初估今年資本支出將達約 5 億美元，較去年實際支出 3.85 億美元，年增 29.87%，主要是配合客戶需求、節能減碳趨勢、產能重分配等。

法人也關心近年紅色供應鏈崛起，廖賜政說，將運用集團垂直整合資源、國際布局、長期製造經驗等優勢應對，強調台商在全球打拚 30-40 年，與客戶長久合作，有信心在雙邊合作、掌握度上不會受短期事件影響。

廖賜政也補充，和碩集團旗下子公司近年營運、轉型也都持續朝正向發展，包含景碩 (3189-TW)、華擎 (3515-TW)、晶碩 (6491-TW)、海華 (3694-TW) 等，對和碩貢獻很大。