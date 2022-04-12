鉅亨美股雷達：市場關注通膨數據 英特爾啟動D1X廠30億美元擴建計畫

美股重要看點：

市場關注即將公布的美國 3 月 CPI 及核心 CPI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.794%，美股期貨週二 (12 日) 小跌，道瓊期貨漲跌 0.06%，標普 500 期貨跌 0.06%，那斯達克 100 期貨漲跌 0.06%。

美國勞工部將在台北時間周二 (12 日) 美股盤前公布 3 月消費者物價指數 (CPI)，市場預期，3 月 CPI 年增率估達 8.4%，創 1980 年代初期以來最高，月增率估達 1.2%，而食品成本、租金和能源價格的上漲預計將是物價飆升的主要原因。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周一 (11 日) 表示，美國 2 月 CPI 雖急遽上揚，但並未完全反映俄烏戰爭所致的石油和天然氣成本增加，警告 3 月 CPI 恐嚴重飆高。

聯準會 (Fed) 官員為應對近 40 年來的高通膨，立場逐漸轉鷹，根據上週公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC)3 月會議記錄暗示，多名官員傾向升息 2 碼，且未來可能開始以每月最高 950 億美元的速度縮減資產負債表。

BlackRock Fundamental Equities 聯席投資長波爾頓 (Nigel Bolton) 周二表示，市場波動加劇反映出人們對 Fed 犯下「政策錯誤並導致 12 到 18 個月後的全球衰退」的擔憂。然而他認為「肯定不會出現衰退」。

Fed 理事布雷納德 (Lael Brainard) 將於美東時間周二下午 12 點 10 分在華爾街日報就業峰會上發表講話。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月 CPI 年增率未季調 (%)，預估 8.3，前值 7.9

美國 3 月核心 CPI 年增率未季調 (%)，預估 6.6，前值 6.4

美國 3 月 CPI 指數未季調，預估 287.44，前值 283.73

重要個股動態：

英特爾 (INTC-US) 周一 (11 日) 宣布啟動美國奧勒岡州 D1X 工廠的擴建計畫，以加快技術研發，重奪在半導體產業的領先地位。

D1X 是英特爾晶片技術研發的重要據點，幾乎所有先進製程開發作業都位於此地。該公司在 D1X 工廠擴建計畫上斥資 30 億美元，擴建面積 27 萬平方英尺，將使工廠規模增加 20%。

英特爾高級副總裁 Sanjay Natarajan 表示，D1X 實際上是一座巨型實驗室，擴建後將更有能力研發多種製造方法，並在全球其他工廠複製這種生產模式。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

個人電腦市場增長放緩，導致微軟 (MSFT-US) 股價周一 (11 日) 承壓，因為投資者擔心該公司恐因此受衝擊，尤其是微軟經歷其旗艦生產力軟體 Office 365 帶來的強勁增長後，市場擔心其後繼無力。

UBS 分析師 Karl Keirstead 周一報告中指出，2022 年 6 月止的會計年度，Office 365 業務預估銷售額達 351 億美元，在過去 6 季中每季成長率介於 19% 至 21%。Office 現在是微軟的第二大業務，僅次於其雲端運算平台 Azure。

在與產業消息人士溝通後，他寫道，「鑑於商業 PC 用戶的高滲透率，以及疫情帶來的居家工作 (WFH) 利多逐漸減弱，Office 365 的主導程度可能開始溫和下降。」

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

福特汽車 (F-US) 在週一 (11 日) 表示，已經和澳洲鋰生產商 Lake Resources 簽定了初步協議，將從 Lake Resources 在阿根廷的廠區採購鋰。

這是福特汽車首次公開宣布電動車電池關鍵材料的採購計畫，也是該公司對「鋰直接提取法」(DLE) 的一次重大押注。福特計畫每年從 Lake Resources 位在阿根廷北部的 Kachi 廠區購買 25,000 公噸鋰金屬。

福特發言人 Jennifer Flake 在週一表示：「這正是我們正在研擬的幾項協議之一，旨在幫助福特獲得原料供應，以支持我們的電動車加速發展計畫。」