美銀基金經理人調查：全球經濟成長樂觀度降至歷史新低

美銀證券周二 (12 日) 公布的每月調查顯示，基金經理人對全球經濟成長的樂觀情緒創下歷史新低，而對可能出現停滯性通膨的擔憂升至 2008 年 8 月以來的最高。

這項調查聽取了管理總額超過 8330 億美元的基金經理人的觀點；正逢通膨壓力上升，而且主要經濟體的衰退風險明顯增加。

在被問及對未來幾個月全球成長的預期時，淨 71% 的受訪者對前景持悲觀態度，這是自 1990 年代初開始調查以來的最高水準。

歐洲版的調查發現，投資人繼續調降歐洲成長預期，81% 的受訪者預計該地區經濟在未來一年將走弱，而 3 月調查的比率為 69%。

雖然基金代表傳統立場指標的現金持有傾向從 3 月的 5.9% 降至 4 月的 5.5%，但調查發現，全球經濟衰退的前景仍然是全球市場的最大「尾部風險」。

排在之後的是央行採取激進的利率行動和通貨膨脹，俄羅斯與烏克蘭的衝突已降至第 4 位。

對大宗商品的配置躍升至創紀錄的 38%，對石油和大宗商品的投資在排行榜上名列前茅，成為最「擁擠交易」。

美銀證券表示，其他「多頭」部位是資源股和醫療保健股，而「空頭」部分明顯出現在債券和周期性股票中，通常其表現與經濟成長最相關。

調查參與者預計聯準會 (Fed) 將在當前升息周期 升息多達 7 次，而上月的調查為 4 次；大多數受訪者預計未來 12 個月通膨將走軟。

美銀證券表示，全球獲利預期惡化至 2020 年 3 月以來最低。

在地區股市配置方面，投資人最看好美股，而歐股和英股則是最看跌的股票。

雖然對經濟衰退的擔憂日益加劇，但大多數受訪者預計歐股將在貨幣經濟周期中創下新高，只有不到 30% 的受訪者預計會趨於疲軟。

歐洲版的調查指出，英國仍然是歐洲最受歡迎的股市，而德國和義大利最不受歡迎。

這項調查於 4 月 1 日至 4 月 7 日期間進行。