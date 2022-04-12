〈ESG大趨勢〉實踐永續 奇美實業加入星展集團全球碳權交易平台

銀行積極推動綠色金融商品，星展銀行台北分行宣布，全球最大 ABS 樹脂供應商奇美實業承作星展銀行台北分行新台幣 10 億元綠色定期存款，同時也加入由星展集團、新加坡交易所及淡馬錫等合資成立的全球碳權交易平台 Climate Impact X(CIX)，成為少數率先加入的台灣企業。

星展銀行領先業界推出企業客戶新台幣綠色定期存款，截至 3 月底，已有 10 家企業響應，規模近新台幣 40 億元，其中奇美實業向星展銀行台北分行承作新台幣 10 億元綠色定存，也是星展銀行台北分行至今最大規模的一筆，作為綠色貸款及永續連結貸款的資金來源。

星展銀行 (台灣) 企業及機構銀行負責人羅綸有表示，永續為星展重要發展策略，持續以金融專業協助企業將永續與營運相結合，透過永續連結貸款及綠色存款等金融產品，與客戶攜手落實永續。

星展銀行 (台灣) 奇美實業除將資金投入綠色定存，也於今年 4 月加入由星展集團、新加坡交易所及淡馬錫等單位合資在新加坡成立的全球碳權交易平台 Climate Impact X(CIX)，成為少數幾家率先加入該平台的台灣企業。

CIX 以全新平台和產品，滿足碳信用買賣者的需求，例如項目市場平台 (Project Marketplace) 提供能滿足企業永續發展目標的自然氣候解決方案；拍賣平台 (Auctions) 可競標特定的碳信用專案或項目組合；碳交易所 (Exchange) 則提供跨國企業與機構投資者標準化合約，以促進大規模高質量的碳信用交易。

Climate Impact X 執行長 Mikkel Larsen 指出，CIX 初期專注於自然氣候解決方案，將著重保護和恢復森林、濕地和紅樹林等自然生態系統，未來將逐步擴展至碳捕捉科技與其他非自然氣候解決方案等。

奇美實業長期關注低碳永續議題，曾於 2021 年 8 月與供應商合作，藉由支持自然保育完成全球首次丁二烯碳中和運輸，到今年 2 月底止，奇美實業在綠色金融商品投入資金總額超過新台幣 30 億元，未來在投資、融資等金融領域，將持續以推動永續綠色創新作為重要指標。

