〈ESG大趨勢〉滙豐攜手三企業拚綠色存款 總額度3000萬

滙豐 (台灣) 銀行宣布提供企業綠色存款服務，由長春集團、 台橡集團以及力成科技等三家產業領導者共同參與，總存款金額共約新台幣 3000 萬元，透過綠色元素的流動資金管理產品，將確保企業在獲得穩定財富增長的同時，對環境、社會的永續發展做出貢獻。

滙豐 (台灣) 銀行指出，綠色存款所得款項將用於符合國際標準的綠色企業、供應鏈或環境友善的項目，以良性循環方式促進銀行與相關企業夥伴邁向低碳、氣候適應和永續經濟轉型。

滙豐台灣工商金融業務處負責人蕭仲程表示，綠色存款提供企業簡單、低成本 且低風險參與綠色發展的機會，從流動性的角度來看，綠色存款有其實質意義，因為企業希望將現金盈餘存款用於更大的社會或環境利益。

舉例來說，由貸款市場協 會 (LMA) 制定的《綠色貸款原則》及滙豐集團制定的《綠色債券框架》，將全數確保資金用作綠色之途，「對於尋求將永續發展議程納入其財務活動、 或對環境項目投資機會有興趣的企業會發現這種產品特別具吸引力。

本次參與企業之一的長春關係企業總管理處總經理蘇士光指出，透過綠色存款産品，產業端能夠與銀行夥伴共同推進綠色金融市場的發展與成熟，更大程度上發揮市場資本化手段促進節能减碳的作用，提升企業的整體 ESG 格局與責任。

國際合成橡膠領導廠商台橡集團執行長蔡偉強表示，透過綠色財務行為產生環境正面影響力是改革創新之動力來源，台橡集團長年致力於推動節能減碳相關工作，並持續投入綠色製程技術開發，透過製程改善與 設備效率提升等相關措施，積極展現決心兼顧經濟、社會與環境共好發展。

另外，力成科技執行長謝永達說明，ESG 是力成科技經營策略不可或缺的一部分，我們已制定短、中長期計畫支持在各個方面實現永續業務目標，並希望通過 ESG 創新 做出貢獻。