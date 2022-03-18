〈ESG大趨勢〉一銀攻綠色融資 主辦中租迪和52億元連結ESG貸款

中租控股 (5871-TW) 旗下中租迪和今 (18) 日與第一銀行等 5 家金融機構完成 3 年期新臺幣 52 億元聯貸案簽約，該聯貸案將納入中租控股 ESG 指標連結利率條款，依 ESG 的表現，給予相應的減碼，以鼓勵企業遵循永續發展原則、實踐永續經營。

主辦行一銀表示，聯貸案由一銀統籌主辦並擔任管理銀行，合庫銀擔任共同主辦，參貸行則有土銀、台企銀與玉山銀行參貸，聯貸資金主要用以充實中期營運資金及發行有擔保普通公司債所需。

一銀表示，中租迪和為國內租賃暨分期付款市場之領導廠商，創立至今已 45 年，除核心業務租賃外，近年採多角化經營策略，持續投入新產品開發及新市場拓展，更跨足太陽能電廠領域且持續深耕。

母公司中租控股致力於永續經營、落實企業社會責任及 ESG，並獲得外部肯定，自 2020 年起，連續 2 年入選道瓊永續指數 (DJSI)「世界指數」及「新興市場指數」成分股，2021 年，在世界指數綜合金融類獲全球排名第四。

第一銀行母公司第一金 (2892-TW) 連續 4 年入選 DJSI「世界指數」成分股、連續 6 年入選「新興市場指數」成分股，名列台灣銀行業第一名；面對氣候變遷風險，自 2018 年導入氣候相關財務揭露 (TCFD)，2021 年發布 TCFD 報告書，為金融業唯一取得英國標準協會 Level-5 + 最高等級認證。

展望未來，第一銀行將持續拓展並實踐 ESG，擴大金融業在財務供應鏈之永續影響力，與供應商、客戶共同落實環境永續，貫徹「永續金融，第一品牌」的發展目標。