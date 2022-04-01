鉅亨美股雷達：4名參議員要求嚴審微軟收購動視暴雪案 GameStop有意分割股票

美股重要看點：

美股主要股指期貨週五 (1 日) 上漲，投資者等待最新的就業數據報告，並評估債券殖利率曲線倒掛的潛在影響。

美股主要指數週四下挫，結束了糟糕的全季表現。今年第 1 季，道瓊和標普 500 指數分別下跌 4.6% 和 4.9%，那斯達克指數下跌超過 9%，為自 2020 年 3 月以來最差的單季表現。

週四美債 2 年期和 10 年期殖利率自 2019 年以來首次倒掛。對於一些投資者來說，這是經濟可能走向衰退的信號，儘管它無法準確預測未來真正衰退的時間。

波士頓私人財富投資長 Shannon Saccocia 指出，投資人應該承認一個事實，未來顯然將進入一個放緩的經濟環境。

週五將公布的非農數據預計良好，並使聯準會更有信心在未來積極升息，以抑制通膨，而不必太擔心對經濟的衝擊。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月失業率，預期 3.7%，前值 3.8%

美國 3 月非農就業人口變動 (萬人)，預期 49，前值 67.8

美國 3 月 ISM 製造業指數，預期 59，前值 58.6

重要個股動態：

1.GameStop(GME-US)

根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，GameStop 計劃把 A 股股數從目前的 3 億股增為 10 億股，將在即將舉行的股東大會中提案以徵求同意。

GameStop 過去一年來股價起伏波動，直到上周投資大咖 Ryan Cohen 透露大買該公司 10 萬股股票，股價重啟漲勢。Cohen 去年初加入 GameStop 董事會，去年 6 月成為董事長，以重振公司成長為目標，買股象徵他對公司前景投下的信心票。

GameStop 周四表示，分割股票有助於公司未來的營運彈性需求。

GME 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 微軟 (MSFT-US)

針對微軟以 687 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US) 的交易，4 名美國參議員正敦促聯邦貿易委員會 (FTC) 進行嚴格審查，認為這項交易可能會削弱員工對動視暴雪涉嫌不當行為的問責要求。

參議員 Elizabeth Warren、Bernie Sanders 等人，致信 FTC 主席 Lina Khan，表達對於科技行業的整合及其對員工的影響深感擔憂。

參議員們特別指出，這筆交易將使長期被批評創造「有毒職場環境」的動視暴雪 CEO Bobby Kotick，將繼續在這個崗位上待到 2023 年收購完成，並且還能獲得一筆豐厚的離職獎金。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3.AMD (AMD-US)

巴克萊銀行分析師柯提斯 (Blayne Curtis) 將 AMD 評級由「加碼」調降至「持有」，目標價則由 148 美元調降至 115 美元。

巴克萊銀行對 AMD 2023 年的業績預期表示擔憂，柯提斯認為今年營收仍有可能成長 31%，但也表示在 PC、遊戲和更廣泛領域的成長可能會放緩，收購賽靈思 (XLNX-US) 帶來的效益在明年有可能降溫。