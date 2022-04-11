私募基金Thoma Bravo以69億美元全現金收購網安公司SailPoint

網絡安全公司 SailPoint (SAIL-US) 周一 (11 日) 宣布，美國私募股權巨頭 Thoma Bravo 已以價值約 69 億美元全現金交易收購該公司。

Thoma Bravo 將該公司私有化的交易凸顯了對企業安全軟體不斷增加的需求。受疫情影響，多家公司仍在遠距營運，俄烏戰爭進一步引發了對網絡攻擊的擔憂。

Thoma Bravo 將以每股 65.25 美元的現金支付，使 Sailpoint 的股票在周一早飆升近 30%。

SailPoint 成立於 2005 年，提供用於身份和登入管理的軟體，以幫助組織降低安全風險。該公司於 2017 年上市。

SailPoint 創始人兼 CEO 麥克萊恩 (Mark McClain) 發表聲明表示，該交易將使公司能夠以更大的彈性追求其長期成長方向，擴大市場並加速該行業的創新。

這是 Thoma Bravo 一系列收購中的最新一件。之前該公司以 107 億美元收購了企業軟體公司 Anaplan。去年，該公司以約 123 億美元收購了網絡安全公司 Proofpoint。根據該公司官網，該公司在其投資組合中擁有 24 家專注於安全的公司，其中包括 SailPoint。

SailPoint 交易預計將於 2022 年下半年完成。SailPoint 董事會已批准該交易，但仍需獲得股東批准和監管審查。