Shopify聯手京東 擴大中國電商業務

Shopify (SHOP-US) 宣布與中國電商巨頭京東 (JD-US) 合作，協助美國商家在全球第二大經濟體內銷售商品。

這筆交易代表了 Shopify 在中國擴張的重要一步，也是京東邁向國際化努力的另一步。

京東表示，將為 Shopify 上的品牌開設「加速通路」，經由其在中國的跨境電子商務網站進行銷售。京東表示，商家可以在 3 到 4 個星期內開店，而毋須按外國品牌在中國銷售申請所需的 12 個月。

京東將處理從美國到中國的價格轉換和物流通路。京東擁有自己的物流部門，擁有龐大的送貨員和倉儲系統，該公司認為這是相對競爭對手阿里巴巴 (BABA-US) 的競爭優勢。

Shopify 和京東也共同指出，雙方將「合作簡化中國品牌和希望接觸西方市場消費者的商家可得性和合法流程」。

Shopify 之前就已涉足中國市場。2020 年時該公司開始允許商家接受支付寶 (Alipay) 付款。支付寶是中國兩大流行的數位錢包之一，由阿里巴巴旗下的螞蟻集團經營。

但與京東的合作是其歷來最重要的推力，因為這家中國電商巨頭每年擁有超過 5.5 億活躍客戶。

對於京東而言，將更多外國品牌和產品引入其平台，有助其與競爭對手阿里巴巴作出區隔。但這也進一步推動京東國際化，這是該公司的一個重點。京東上周在歐洲開設了第一家實體零售店。

與此同時，中國政府制訂了在 2021 年至 2025 年期間將全國線上零售額成長 44% 的目標。京東和阿里巴巴將成為其中的關鍵力量。