航空業續旺 長榮航估今年貨運高檔、客運復甦

長榮航 (2618-TW) 今 (31) 日召開法說會，總經理孫嘉明指出，貨運部分長約明日 (4 月 1 日) 生效，且今年普遍簽約單價較去年高，整體貨運市況還是很看好；客運方面，即便近來國內疫情升溫，但應該還是朝解封方向進行中，對客運復甦不太擔心。

長榮航提到，今年利多利空交織，由於航空燃油占總營運成本比重達 30%，一旦油價大幅上漲會侵蝕獲利空間，以目前平均每個月用油約 90 萬桶，只要油價上升 1 美元，每個月即會增加 90 萬美元燃油成本。

不過，貨運供需緊俏有助緩解油價成本攀升壓力，孫嘉明說明，客機復甦需要時間，而海運塞港未解，第一季貨運表現比去年前三季各季表現好，僅次去年第四季，單月收益更較去年平均高，也遠比內部計劃要高。

因此，孫嘉明預料，今年貨運將延續高需求和高運價市況，而長榮航在 8 架貨機運能全數到位後，更增添助力。

不僅如此，長榮航也會透過調漲燃油附加費去緩和部分成本壓力，一旦調漲，約可緩解約 20-30% 的油價上漲壓力。

客運方面，孫嘉明說明，過去是比較悲觀，但現在看法則偏為樂觀，即便近來國內有疫情升溫疑慮，但應該還是朝解封方向努力中，且長榮航不僅是看台灣市場也放眼全球客運需求，因此，4-5 月長榮航夏季班表陸續有增班計畫，料客運將逐步從谷底攀升。

孫嘉明透露，米蘭、慕尼黑和菲律賓克拉克等地均已完成開航準備，就等待適當時機開出，同時呼籲指揮中心儘快開放灣桃園機場中轉客。

但孫嘉明再度提醒，由於各項成本高漲，便宜的機票將不復見。

另外，長榮航提到，俄烏戰事目前對長榮航的西歐航班沒有負面影響；至於上海封城，的確有少數航班取消、有些客機轉貨機暫時取消，但全貨機正常運營中，長程線不受影響。