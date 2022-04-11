〈聯合再生展望〉甩包袱效益顯 Q1營運可望轉盈 訂單看至年底

太陽能供應大廠聯合再生 (3576-TW) 今 (11) 日釋出最新展望，董事長洪傳獻表示，三合一歷經 3 年，今年首季已正式擺脫包袱，隨著效益顯現，獲利結構也大幅好轉，訂單更看至年底，法人估，聯合再生首季毛利率將重回至 10% 以上，營運也虧轉盈。

洪傳獻指出，台灣太陽能產業過往受中國影響，生存出現問題，因此進行三合一，透過整併轉型，但由於當時三家皆是上市櫃，合併包袱壓力大，歷經 3 年時間將過往的電池設備打掉，今年首季將脫掉包袱，加上強化管理，模組製造的毛利率也明顯優化。

聯合再生也積極往擁有固定資產、創造能源收益的公司方向布局，洪傳獻看好，今年將加速投資太陽能與儲能案場，尤其自家能提供模組，可藉由自家供應鏈避免增加投資風險。

執行長潘文輝補充，聯合再生今年資本支出約 70 億元，預計 7-8 億元應用建置大尺寸模組產線，看好第二季模組產線將全產全銷，且下半年市況還是不錯，其餘資金則多會應用在建立系統電站與儲能 AFC。

潘文輝表示，聯合再生去年接獲眾多公標案，預計今年底前會再建置 250MW 的電站，其中，160MW 為國內、90MW 為國外，以國內來說，去年型態以學校為主、今年則以軍事機關居多，滯洪池、地層下陷與不利耕作則分別為 100MW、 200MW。