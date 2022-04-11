王品兩岸業績兩樣情 3月營收降至6個月來低點

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (11) 日公布 3 月合併營收僅 13.27 億元，月減 18.63%，年減 9.96%，為同期次高，也是 6 個月來相對低點，王品說明，台灣事業群 3 月營收創同期新高，但中國事業群受疫情干擾，營收年減超過 40%，衝擊整體營運表現。

王品台灣事業群 3 月營收 10.4 億元，年增 7.87%，創同期新高，不過，中國事業群僅 2.9 億元，年減 43.37%，反映當地疫情多點爆發，包括深圳、上海、昆山接連封城的衝擊。

乾杯 (1269-TW) 同樣指出，3 月受中國嚴峻疫情衝擊，深圳和上海接連宣布封閉式管理，自月中起，逾 10 間海外店鋪配合當地政府防疫暫停營業，現仍有上海部份分店尚受到影響。

美食 - KY(2723-TW) 在中國有約 600 家門店，美食也說明，中國市場 3 月受疫情衝擊，營收動能難免受影響。

所幸，國內外食需求持續暢旺，王品指出，3 月雖是餐飲淡季，吃到飽品牌表現亮眼，燒肉吃到飽肉次方、和牛麻辣鍋吃到飽嚮辣共 3 家門店破千萬業績，並集中火力於台中拓點，推出 12MINI 快煮鍋成為主打外帶外送的新店型，Oh my! 原燒台中公益店由原燒成功轉型，目標拓展年輕客群。

進入 4 月後，王品新品牌嚮辣將在中捷南屯站旁開 280 坪的旗艦店，同時也將再進軍台中公益路餐飲一級戰區，開出全新燒肉餐酒館品牌最肉，客單價逾千元，將是集團客單價最高的燒肉品牌。