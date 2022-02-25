〈餐飲啟動漲價潮〉連鎖咖啡cama跟進漲價 部分品項漲幅10%起跳

連鎖咖啡業者 cama café 今 (25) 日宣布，為堅持持沖煮好咖啡，明日起調整部分商品售價，將調漲 5-10 元，漲幅超過 10%，原因在於目前咖啡產業面臨 10 年來最嚴苛的考驗，全球咖啡豆短缺，農作價格飆漲 80%，此為 5 年來首次調整售價。

cama 表示，通膨和極端氣候造成咖啡農作價格飆漲 80%，再加上新冠肺炎疫情造成勞力不足，從咖啡豆採收、產地處理到國際貨運塞港，導致全球咖啡豆短缺創紀錄。

cama 強調，咖啡豆是 cama café 的最大資本和成本，優質的阿拉比卡豆、精品豆是製作每一杯咖啡最重要的原料，然而，品牌生豆進貨價格自去年起已飆漲約 60%，連同其它銷售必需品如紙杯、塑膠製品等成本，漲幅也達到約 30%，cama 甚至在一年內接獲 3 次廠商漲價公告。

為維持品質，cama 因而提出部分品項售價調整，漲價的品項包括所有冷萃咖啡系列和濾掛咖啡包，價格調升 5 元，而新鮮現烘與精品手沖咖啡系列，價格則調升 10 元；至於鮮萃茶飲全品項則維持原價，調漲飲品約 30 個品項。

例如，經典黑咖啡中杯原價 45 元，上漲為 55 元，漲幅達 22%，經典拿鐵中杯 65 元，則調漲為 75 元，漲幅也有 15%。