〈台塑四寶業績發表〉台塑、台塑化本季樂觀 南亞遇亂流

台塑四寶今 (11) 日公布第一季業績，並釋出後市展望，展望第二季，台塑化受惠煉油需求強勁，營運維持樂觀，台塑、台化也預估營收將較上季成長，不過台化認為疫情影響，本月表現略低於上月，南亞也同樣受到中國疫情蔓延多地區封城，影響客戶需求與物流，本季營收約持平上季甚至下滑。

台塑

台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，第二季進入產業傳統旺季，目前稼動率優於上季，加上俄烏戰爭迄今原油與乙、丙烯成本上漲，第二季石化產品平均價格可望優於上季，價、量齊揚下，預期本季營收將比第一季成長。

產品方面， 林健男認為，PVC 印度、東南亞進入旺季，有利報價微幅走揚；EVA 因太陽能需求強勁、福建與廣州鞋材廠疫情趨緩逐步開工，加上中國業者歲修，報價可望上漲。

南亞

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭表示，中國疫情蔓延崑山、上海，電子材料戶減產加上物流面臨挑戰，加上化工產品原油成本轉嫁不易，乙二醇部分線停產，本月營收將低於 3 月，第二季預估與上季持平或下滑。

台化

台化 (1326-TW) 董事長洪福源指出，近期疫情使上海、隣近工業城鎮封城，恐影響本月營運，產量方面，本月酚酮、AOR-1 及寧波 ABS 廠年度定檢，供給減少，因此營收將略低於上月；展望本季，工作天數增加下，估計營收仍將優於第一季成長，其中產品量、價都可望成長，不過數量成長的幅度較大，是本季主要動能。

產品方面，洪福源說到， PX 保價漲勢強勁，帶動利差增加，不過其餘產品漲勢都不如油價，PTA、苯酚及苯漲勢還算持平，但 ABS 跌勢明顯。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明表示，近期美國與國際能源署接連宣佈釋放戰略庫存超過 2 億桶，且上海持續封城抗疫，使近期中國其他城市也可能面臨封城，衝擊中國需求，短期油價高點已過，但地緣政治風險仍支撐油價，預期油價轉為區間震盪。

曹明表示，煉油事業中，歐美對俄羅斯制裁短期難以結束，現階段歐洲柴油庫存偏低，因此找上中東、印度與亞洲柴煉油業者，每月中東、亞洲柴油出口至歐洲規模已自過去 2000 萬桶提高至 3300 萬桶，預估該業務毛利將維持強勢。

曹明指出，煉油廠第二季平均每日 43.9 萬桶，產能利用率 81%；輕裂廠 4 月、5 月配合下游需求預計 90% 運轉， 第二季利用率與第一季持平。