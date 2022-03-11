王品原燒上半年完成轉型 客單價增約10%

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 在去年將既有原燒品牌升級為燒肉旗艦品牌「Oh my! 原燒」後，大獲消費者青睞，今 (11) 日宣布，預計全台 17 家原燒將在 6 月底前全數轉型，客單價將從 800 元提升至 850-900 元甚至更高，平均提升 10% 左右，添營運新動能。

王品表示，相較於原燒以家庭客居多，Oh my! 原燒採日式潮流裝潢，並導入更高級的食材，台北羅斯福首店開幕後，成功帶動客群年輕化，25-39 歲顧客成長近 10%，業績也較鄰近原燒門店高出 17%，而換裝後的高雄中山店，營收更較去年同期成長 78%。

王品強調，過往未因疫情停下創新腳步，在疫情期間積極汰弱留強，關閉獲利未達標的品牌和門店，去年認列兩岸處分損失 2.32 億元，未來會以更嚴謹的態度，滾動調整營運體質、穩健發展新品牌。

展望後市，王品認為，隨著疫情平穩、消費信心恢復，餐飲業仍值得期待，今年將持續以多品牌策略為發展主軸，帶動獲利回歸正軌。

王品去年全年稅後虧損 1.05 億元，歷年來首見虧損，每股虧損 1.4 元；而今年前 2 月合併營收來到 33.44 億元，年增 3.41%，走在穩健復甦的方向。