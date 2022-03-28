〈六角展望〉留才大作戰 祭餐飲業首見股票選擇權激勵方案、生產高補助

近年來服務業大喊缺工，連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 表示，為了吸引更多人才加入，祭出股票選擇權激勵方案，是國內餐飲業界首見，同時，提供員工每胎至少 3 萬元的生育補助，每月薪資也維持不低於同業的水平，期藉由多項福利，全力留才。

六角是國內目前唯一提供股票選擇權激勵方案的餐飲掛牌公司，依每年員工績效考核給予，也就是說，若公司當年度通過提供某員工可認入六角股票 100 張，2 年後員工可依當時的股價購入 50 張，第 3 年可購至 75 張，第 4 年完成所有認購，只要股價走在上升趨勢，等同變相大加薪。

六角進一步說明，會規畫此激勵方案，主要是因餐飲業無法提供如科技業的豐厚年收入，但此策略可提高績效良好員工的全年所得，對公司而言需認列為費用，因此，並非每家公司都願意負擔。

另一方面，為因應國內少子化的問題，集團積極鼓勵員工生育，第一胎補助 3 萬元、第二胎補助 6 萬元、第三胎補助高達 12 萬元，可說是餐飲業罕見的高生育補貼。

六角提到，去年總部 100 多名員工即有 8 位同仁生育，並比照勞基法提供男性同仁育嬰假，育嬰假過後，幾乎全員回鍋工作崗位，並未因此離開六角，不僅顯示員工的向心力，也可看出六角提供的員工福利受到肯定。

除了鼓勵生育，六角另提供員工生日假半天，以及每月一次 Happy hour 時光，即便是門店工讀生，同樣可獲得門市午茶金補貼，與集團員工同樣享有此福利。

在健檢福利上，六角為員工直接導入外部醫療資源，在集團總部設置檢查站，讓同仁可更加方便進行年度健檢。

近來各大餐飲為了留才啟動加薪機制，六角直指，同樣面臨缺工問題，尤其門店人力更是吃緊，因此，年初旗下王座餐飲已調薪 5-10% 留才，薪資水準不低於同業，同時，透過自家的 APP，不定期發送員工折扣券、福委會折扣券等。

六角強調，集團總部員工平均年齡僅不到 35 歲，經營文化是決策快速同時具備彈性，不僅同仁間可平行對話，與年輕消費族群有快速接軌的優勢。