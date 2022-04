富邦金控帶ESG概念進棒球場 連三天舉辦永續主題日

朝減碳、零碳排的永續目標前進!富邦金控將於 4 月 22 日至 4 月 24 日攜手富邦悍將在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,現場會亮相中職首座系統化環保回收站「Green Station」、由球員淘汰裝備與全壘打牆帆布帆布製成的「Green Lab」系列商品;富邦金控旗下四大子公司也會推出永續主題活動,邀請球迷共同參與綠色生活。

富邦金控董事長蔡明興表示,近年全球氣候異常、極端氣候加劇,地球的永續危機讓我們深刻體認到企業之於環境當責的重要。

2021 年富邦金控提出「Run For Green」ESG 倡議計畫,在金融領域積極支持低碳轉型的企業、強化責任投資,期望以金融力量引領產業邁向低碳;非金融領域,富邦更結合長期贊助之四大馬拉松賽事,預計在 5 年內為台灣種下 10 萬棵樹,達到植樹減碳及生態復育的目標。今年富邦金控更進一步將場域從馬拉松延伸到棒球場。

「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日主打綠色創意,例如「Green Station」是採用可重複使用及回收的 D-BOARD 紙木板製成的大型環保回收站;「Green Lab」系列商品是將回收球員裝備、帆布製成後背包、手機掛袋、托特包與鑰匙圈,因此每個商品顏色和花紋皆是獨一無二。

繼去年推出環保主題球衣大受好評,為降低對環境的衝擊,達到淨零碳排的永續目標,悍將球員們將再度穿上環保主題球衣,以行動打造綠色賽事。圖為富邦悍將隊長林哲瑄。

繼去年推出環保主題球衣大受好評後,富邦悍將球員們此次也將穿上採用 ECOGREEN 環保回收絲製成的「Run For Green 環保主題球衣」,表達支持永續環保的心意。

富邦金控旗下四大子公司也將共同響應「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,4 月 23 日、4 月 24 日將於球場設置「富邦人壽 - 河川保育 」、「台北富邦銀行 - 富邦奈米 2 號【投永續】 」、「富邦產險 - 陸海空大隊捍衛環境」、「富邦證券 - 投資我們的星球 」四大永續主題活動攤位,讓民眾透過遊戲互動更深刻了解永續與金融商品的結合。