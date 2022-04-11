外資再提款晶圓雙雄156億元 操作面板雙虎不同調

台股今 (11) 日電子股應聲倒地，終場下跌 236 點，收在 17048 點，外資今日再度提款晶圓雙雄 156.37 億元，近 8 萬張，對面板雙虎不同調，大買友達 (2409-TW) 近 1 萬張，居買超最多、減碼群創 (3481-TW)1.5 萬張。

三大法人今日僅投信持續站在多方，買超 15.16 億元，外資大砍 340.41 億元、自營商也賣 80.39 億元，三大法人合計賣超 405.66 億元。期貨方面，外資淨空單減少 2258 口至 423 口。

外資買超標的鎖定鋼鐵與金融族群，大成鋼 9142 張、中鋼 5823 張，金融股包括彰銀 7246 張、中信金 6480 張、台新金 4924 張、富邦金 3257 張；其餘個股方面，今日買超友達最多、達 9831 張，中華電 6360 張、長榮 4158 張，以及富采、合晶、奇鋐等。

外資賣超方面，再度提款晶圓雙雄，聯電 5.6 萬張、台積電 2.3 萬張，其他電子股包括群創、鴻海、仁寶、日月光等都有 1.1-1.5 萬張不等；金融族群的臺企銀 5.8 萬張居冠，新光金 2.3 萬張、開發金也有 1.7 萬張。

外資也調節兩檔 ETF，分別為國泰台灣 5G + 與中信關鍵半導體，各 1.7 萬張。

投信買超標的中，元晶 5444 張居冠，其次為台肥 3449 張、旺宏 3282 張，中信金、長榮航、仁寶、開發金有逾 2000 張，兆豐金、中鋼、鴻海、友達、智易等有逾千張。

投信賣超標的方面，前十名分別為晶豪科 4281 張、合晶 3752 張、華邦電 3278 張、技嘉 2143 張、全新 1588 張、南電 1536 張、台勝科、奇鋐、台表科等。