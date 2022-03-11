〈富邦金法說〉去年股債海賺1189億元 富邦媒大漲貢獻47億元

富邦金 (2881-TW) 今 (11) 日舉辦線上法說會，去 (2021) 年股票資本利得 874 億元、債券資本利得 315 億元，股債合計大賺 1189 億元，總經理韓蔚廷也透露，富邦集團旗下 momo 購物、富邦媒 (8454-TW) 股價上升，光評價上升利益就貢獻富邦金達 47 億元。

富邦金去年全年稅後純益 1446 億元，年增 60.1%，每股純益 12.49 億元，連續 13 年穩坐獲利王寶座。淨值近 9500 億元，年成長 24.5%，普通股每股淨值達 72.32 元，皆為歷史新高。

在各個子公司表現亮麗帶動下，富邦金總資產達到近 10.5 兆元，年成長 13.6%，同步創下歷史新高，其中，因為併購日盛金，資產也灌入 3670 億元。

由於去年繳出破紀錄的獲利成績單，富邦金的股利政策也備受矚目，總經理韓蔚廷表示，股利發放目前內部仍在作業規畫中，但去年獲利提升，股利一定會反映獲利，惟實際配發仍要待董事會通過，現金股利、股票股利都會是選項，目前尚未決定。

去年台股強強滾，富邦人壽也大賺資本利得財，避險後投資報酬率達 5.27%，較 2020 年增加 78bps，2021 年底淨值達 5991 億元。

其中，股票資本利得 874 億元、債券資本利得 315 億元，股債合計大賺 1189 億元，若加計其他收益，總投資收入達 2351 億元。

富邦人壽表示，去年上市櫃公司獲利創新高，今年配息率有機會比去年高，因此預估現金股利收入有機會優於去年的 200 億元，預估可望成長超過 10%。

富邦人壽進一步指出，第四季股市明顯走揚，當時有趁勢加碼，加上台股上漲，使得台股持有評價上升；今年初地緣政治和升息干擾，持有較多現金部位，但公司內部仍看好台灣產業具競爭力，獲利能力仍相當可期，會持續伺機逢低布局。

至於俄羅斯債券部位，曝險金額為 154 億元，其中有 30 億元為公司債，2 月已經提列 22 億元信用減損，此部分已將利息與本金的減損納入考量，佔富邦人壽總投資資產約 0.5%。

富邦人壽強調，目前會先觀察市況的發展，包括國際制裁、俄羅斯是否會繼續遭降評、債券償付違約狀況等，由於俄羅斯已違反 ESG 投資原則，未來不會再加碼俄羅斯部位，且會視市場機會減碼。

不過值得一提的是，富邦人壽持有的俄羅斯債券部位皆以美元計價為主，依條款無法以盧布支付，但定期評估信用狀況，且會持續與國際保管行保持聯繫，藉以採取國際性的協同行動。

而北富銀對俄羅斯曝險部分，總經理程耀輝表示，銀行對俄羅斯只有一筆 60 萬美元的信用狀開狀押匯，承作的客戶為優質的法金客戶，對客戶有追索權，因此預估不會有任何影響。