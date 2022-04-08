〈台幣〉股匯脫鉤 摜破28.9元關卡創1年5個月新低

台北股匯今 (8) 日走勢不同調，台股早盤反彈逾百點，挑戰收復 17300 點，不過，新台幣兌美元匯率連續第 5 天走貶，早盤再度湧現美元買盤，使得匯價直接摜破 28.9 元關卡，改寫 1 年 5 個月新低，並逐步往 29 元大關靠攏。

外資近來瘋狂匯出、回流美元，使得新台幣匯率連日走貶，且在亞幣中表現偏弱，今天最低來到 28.906 元，貶值 7.8 分，為 2020 年 11 月上旬以來的最低點，為避險新台幣貶勢太過劇烈，央行緊盯匯價並適時介入調節。

我國 3 月底外匯存底 5487.7 億美元，未能持續創新高，轉為較上月底減少 12.24 億美元，也是去年 8 月以來首見外匯存底下滑。央行外匯局局長蔡烱民透露，3 月外資淨匯出多達 120 億美元 (折合新台幣 3450 億元)，而央行也是繼去年 3 月以來，在匯市首見有較大規模的調節。

台股方面，航運攜手金融族群展開反彈，但電子股漲跌互見，晶圓雙雄小幅走揚，友達、南亞科、欣興等產業指標股也表現不俗，但矽力 - KY、大立光、南電等賣壓沉重，指數一度漲逾 110 點，衝上 17290 點，隨後漲幅略收斂。

觀察主要貨幣兌美元表現，亞幣普遍走低，其中新台幣最弱貶值 0.26%，人民幣、新加坡幣、韓元貶值 0.11-0.13%，日圓則小升 0.06%。