美國供應疑慮加俄烏出口障礙 小麥價格持續飆高

由於美國作物狀況差於預期，加上俄羅斯可能面臨更多制裁，阻礙糧食出口，小麥價格持續走高。

芝加哥近月小麥 (WCON) 周二 (5 日) 漲 3.5%，至每蒲式耳 10.4525 美元，兩天內漲幅近 6%。上周小麥價格暴跌約 11%，創下 2011 年以來的最差單周表現。

黃豆期貨上漲 28.75 美分或 1.79%，至每蒲式耳 16.31 美元，而玉米上漲 9.25 美分或 1.23%，至每蒲式耳 7.5975 美元。

美國農業部周一表示，只有 30% 的美國冬小麥作物狀況屬於良好或極好，這是近 30 年數據中最差的一季，比預期低了 10 個百分點。

美國堪薩斯州等小麥種植大州，正面臨乾旱的打擊，雖然還有幾個月的時間可能改善，但農民仍擔心收成規模。此外，創紀錄的化肥價格，可能讓一些農民不願施肥，而損害穀物的品質。

與此同時，持續的乾旱在周二引發了野火警告。CHS 避險商品經紀人 Jim Warren 發文表示，美國西部平原面臨火災風險，在大風及乾旱的條件下，也不適合小麥種植。

而歐洲部分，則面臨著春季霜凍或降雪，當然，還有俄羅斯入侵烏克蘭之後的貿易限制。

分析機構 UkrAgroConsult 指出，一些烏克蘭農作物正經由鐵路和公路運出，但出口量遠小於傳統的海運出口路線。只有在黑海港口解除封鎖後，出口才能全面恢復，當前條件下的糧食出口潛力限制在每月 100 萬噸，這比正常水準低了 5 倍。

到目前為止，俄羅斯的農產品還沒有成為制裁的直接目標，但是，由於對俄羅斯供應的物流、保險和支付方面的限制，仍影響其出口。

此外，由於烏克蘭布查平民疑似遭俄軍屠殺，美國、歐盟本周可能對莫斯科實施進一步懲罰，俄羅斯糧食出口還可能受進一步打擊。