〈房產〉大台北近一年新建案漲幅無緣進入前10大 竹北最飆上漲38%

市調機構統計，北台灣近一年各行政區新建案房價漲幅，前五大區域由新竹及桃園所囊括，新竹竹北漲幅逾 38% 最大，主要在線上供給量少，至於大台北所有行政區則全都未入榜，顯示近期仍以桃竹等地房價漲勢凌厲。

住展統計，北台灣近一年（2020 年 2 月 - 2022 年 2 月）各行政區新建案房價漲幅，前十大漲幅區依序為竹北、新屋、寶山、新竹北區、平鎮、基隆中山區、八德、新竹東區、蘆竹、蘇澳等地，住展研發長何世昌表示，由於大台北房價基期已高，漲幅相對有限，且近年桃竹等地建設與產業投資題材多，以致於房價普遍漲贏大台北。不過，若央行啟動特定區域房市管制，桃竹地區列入管制的可能性將會比大台北來得高。

住展指出，北台灣近一年漲幅前十大行政區，比較特別的是第十名的蘇澳，新建案房價由一年前的每坪 13.7 萬元漲至 16.5 萬元，漲幅約 21.1％。過去蘇澳房市以透天厝為推案主流，但受到土地價格高漲的影響，小宅取而代之成為蘇澳最夯的房型；近一年來，公寓、華廈等低總價小宅房型買氣活絡使推案激增，占蘇澳總供給量 6 成左右，而小宅成交單價又比透天還貴，大多落在每坪 16-20 萬元之間，成為蘇澳房價暴漲的主因。

其中，漲幅居冠的是竹縣竹北市，房價由每坪 29.2 萬元跳漲至 40.4 萬元，年漲幅高達約 38％。何世昌指出，竹北房價上漲的核心圈是縣一、縣二、縣三、高鐵特定區與台科大重劃區，新建案成交價約每坪 45 萬到 60 萬之間；高鐵特定區內，甚至有某一建案從銷售初期的 2 字頭，一路漲到接近 5 字頭，恰好見證這波房市飆漲的過程。

竹北菁華區房價驚天暴漲，促使非菁華區推案出現，並以相對低價拉攏購屋族；如華興地區、中正重劃區，以及都市計畫外等地，都出現 3 字頭的大樓案、或是 2000 多萬的透天厝搶市。雖然竹北房價漲幅大，但因線上供給量仍舊偏低，預料今年漲勢還未到盡頭。

第五名的桃園平鎮，近一年房價漲幅約 26％，主因是跟著中壢區房價上漲所致；由於中壢市區新建案單價已見到 4 字頭，相對低價的平鎮落後補漲，且吸引部份中壢客前來購屋，房價因而上揚。

第四名的新竹市北區，雖然是竹市首府，生活機能好，且鄰近新竹兩大高價區竹北市與東區，但卻因環境較老舊、擁擠凌亂，難以獲得竹科客青睞，房價遠遠輸給竹北與東區。何世昌分析，因竹北、東區房價實在漲得太快了，與北區的價差一度超過每坪 10 萬元，對購屋族而言，大新竹外圍地區如新埔、芎林等地新案價位已漲到 3 字頭了，不如回流到北區買房更有吸引力、且建案選擇更多，而回流的買盤也因此推升房價。

新竹縣寶山鄉則在台積電 (2330-TW) 擴廠題材挹注下，近一年房價由每坪 17 萬元飆漲到 22.2 萬元，年漲幅約 30％、排在第三名。即使寶山房價已有不小的漲幅，但因基期仍低，預期未來仍有上升空間。而第二名為桃園新屋，近一年房價從每坪 18.6 萬元上漲到 24.3 萬元，年漲幅約 30.9％。

在 2020 年，因新屋土地價格大多不到每坪 20 萬元，建商湧入購地大量推案，但 2021 年本土疫情爆發後，因地價上揚與缺工等因素，當地新案供給量大幅下滑；當市場供給不足，少數推出的新案反映全面調漲售價。目前新屋推案多在頭洲地區與都市計畫外的甲種建地，通常戶數極少的透天案。