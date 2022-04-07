鉅亨美股雷達：Meta傳正開發「祖克幣」 惠普獲波克夏買進

美股重要看點：

市場持續關注俄烏情勢。多名 Fed 官員將發表談話。美國將公布失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.596%。市場逐步消化緊縮預期，美股期貨週四 (7 日) 上升，道瓊期貨漲 0.08%，標普 500 期貨漲 0.23%，那斯達克 100 期貨漲 0.39%。

美國聯準會（Fed）周四（6 日）公布 3 月會議紀要暗示，Fed 最快 5 月開始啟動量化緊縮 (QT)，且將以每月最高 950 億美元的速度減持大量債券，超過去場預期。此外，為替 40 年來最嚴重的通膨降溫，多名官員傾向升息 2 碼，然而考量到俄烏局勢選擇升息 1 碼，但仍認為未來適合一次或多次升息 2 碼。

被視為全球經濟成長指標的道瓊運輸指數周三 (6 日) 跌入熊市，道瓊運輸指數周三收低 3.3%，從去年 11 月觸及的 52 周盤中高點 18246.51 點算起，已經回跌超過 20%，符合熊市或空頭市場的定義。大盤道瓊指數的跌幅較溫和，終場收低 0.4%。

隨著歐盟準備在周五 (8 日) 之前，對俄羅斯實施第五輪制裁，烏克蘭外長 Dmytro Kuleba 周四表示，烏克蘭將繼續要求對俄羅斯實施石油和天然氣禁令。Kuleba 強調，會繼續堅持要求全面的石油和天然氣禁令。他特別呼籲德國，加快向烏克蘭運送武器，目前柏林的程序耗時過久。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業救濟金人數 (萬人)，前值 20.2

重要個股動態：

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 在美股周三 (6 日) 盤後揭露近期另一筆重要投資，為買入將近 1.21 億股的惠普 (HP) 股票，消息激勵惠普盤後大漲約 10%。

波克夏 (BRK.B-US) 本周數度買進惠普，目前持有惠普約 11.4% 股權 ，以周三收盤價計算價值 42 億美元。

這是巴菲特在 2 月 26 日以來，規模第三大的投資。惠普和波克夏均未對此報導置評。

HPQ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

集中火力發展元宇宙的 Meta Platforms(FB-US)，傳出準備替旗下眾多 app 推出虛擬代幣和加密貨幣，將作為用戶打賞創作者的小費，或應用在貸款等金融服務上。

根據英國金融時報 (FT) 率先披露的消息，此加密貨幣在 Meta 內部被暱稱為「祖克幣」(Zuck Bucks)，和執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 名字相呼應，該幣還在初步規劃階段，預定用於元宇宙，但可能不會以區塊鏈為基礎。

知情人士說，Meta 打算發行的是由公司控制的程式內代幣 (in-app token)，使用者可以在 Instagram(IG) 打賞，或獎勵在臉書社團有重要貢獻的人。

FB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

中國上海無限期延長封控，特斯拉上海超級工廠亦持續停工，據悉可能要等到本週五 (8 日) 才復工，但該廠停工迄今已至少損失 24,000 輛電動汽車的產能。

中國疫情拉警報，金融貿易與製造業重鎮上海都處於疫情封鎖之中，企業停產之際，特斯拉也無法得以倖免。特斯拉週三 (6 日) 通知員工和供應商，公司現在預計上海廠至少要到 4 月 8 日才能重新開始生產。

特斯拉自 3 月 28 日上海實施分階段封鎖以來，上海廠已停運 12 天，創下 2019 年開始營運以來最長停工時間。