【袁志峰專欄】 經濟轉弱，期待政策寬鬆

今日推介 - 信義光能 (968), 上日收市 $13.56

1) 股市前景

隔晚美股因美聯儲可能加快縮表而受壓，昨日港股亦跟隨亞太區股市下跌，跌勢全面，成交減少。中國疫情擴散將影響經濟，估計月中前財政及貨幣政策會有所放鬆。短線而言，港股將維持區間上落。

今天推介是信義光能 (968) — 主要從事生産及銷售太陽能玻璃産品，及經營太陽能發電場業務。2021 年度收入及盈利達 160.6 億元及 49.2 億元，同比增長 30% 及 8%，每股盈利 0.556 元，同比增 1%，現價對應歷史市盈率 24 倍。受“碳中和” 政策推動，公司長遠盈利前景亮麗，維持買入建議，目標價 15.0 元，止損價 13.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 170 點，隨即拉升，最多倒升 156 點，隨後輾轉回落，午後跌幅曾擴大至 301 點，收報 22808 點，跌 271 點或 1.2%。成交額按日減 13% 至 1173 億元，3 月份日均成交額 1747 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 9 億元 ，中海油 (883)、美團(3690) 及中國海外發展 (688) 錄得 4.1、2.7 及 0.8 億元淨買入，騰訊 (700)、華潤啤酒(291) 及工商銀行 (1398) 錄得 5.3、2.9 及 2.1 億元淨賣出。4 月以來累積淨賣出 3 億元，3 月淨買入 489 億元。

藍籌股 8 升 56 跌 2 持平。海底撈 (6862)、藥明生物(2269) 及恒隆地產 (101) 跌逾 7%、5% 及 4%，為跌幅最大藍籌。瑞聲科技 (2018) 跌 4%。阿里健康 (241)、百威亞太(1876)、創科實業(669)、京東(9618) 及金沙中國 (1928) 跌逾 3%。中海油 (883) 跌近 3%。華潤啤酒 (291)、中石化(386) 及吉利汽車 (175) 跌逾 2%。中銀香港 (2388) 升逾 1%，為升幅最大藍籌。其次是中電控股 (2) 及安踏體育 (2020) 升近 1%。

恒生科指跌 2.5%，收報 4474 點，成份股 1 升 28 跌 1 持平，大型科技股全線下跌。京東 (9618)、百度(9888) 及快手 (1024) 跌 3%-4%，阿里 (9988) 跌逾 2%。萬國數據 (9698) 及明源雲 (909) 跌近 8%，為跌幅最大成份股。金蝶國際 (268) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 5% 及 4%。金山軟件 (3888) 及阿里健康 (241) 跌近 4%。瑞聲科技 (2018) 及舜宇光學 (2382) 跌 4% 及 3%。比亞迪電子 (285) 及眾安在線 (6060) 跌逾 2%。攜程 (9961) 升 0.2%，是唯一上升成份股。

板塊方面，本地公用股逆市上升。大型科技股、軟件、手機零件、餐飲、濠賭、生物科技、教育、航運、火電、光伏、風電、電力設備股跑輸大市，跌幅居前。澳博 (880) 及永利澳門 (1128) 跌逾 6% 及 4%。金斯瑞生物 (1548)、信達生物(1801) 及藥明康德 (2359) 跌 4%-6%。中教控股 (839)、希望教育(1765) 及宇華教育 (6169) 跌逾 5%。中遠海控 (1919)、東方海外(316) 及太平洋航運 (2343) 跌逾 4%。華潤電力 (836)、華能國際(902) 及中國電力 (2380) 跌逾 4%。信義能源 (3868) 跌 4%。龍源電力 (916)、金風科技(2208) 及大唐新能源 (1798) 跌 3%-4%。東方電氣 (1072)、上海電氣(2727) 及哈爾濱電氣 (1133) 跌 3%-5%。

周四上証指數低開 0.5%，早段曾倒升 0.2%，隨後輾轉回落至收盤，以接近全日低位收市，收報 3236.7 點，跌 1.4%。深証成指跌 1.7%，科創 50 指數跌 2.1%。滬深兩市總成交約 9200 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 500 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 6 億元，4 月以來累積淨賣出 15 億元，3 月淨賣出 451 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 3 月末外匯儲備 31879.94 億美元，環比下降 258.33 億美元，前值 32138.27 億美元。 3 月黃金儲備為 6264 萬盎司，與 2 月持平。(Wind)

4) 個股訊息

聯交所公布，美團 (3690) 非執行董事、紅杉資本中國基金創始人沈南鵬，上周四及本周三合共出售 3854.24 萬股美團股份，套現約 60 億元，其於美團的持股由 4.68% 降至 3.98%。(信報)

吉利汽車 (175) 公布，3 月總銷量 10.12 萬部，按年增長 1.14%。今年首 3 個月，累計總銷量 32.6 萬部，按年跌 2.26%。其中，純電動汽車銷量 3.96 萬部，按年增 7.34 倍。(信報)

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