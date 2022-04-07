企業配息大方 有利點火高股息ETF

市場仍受俄烏停火談判反覆、聯準會轉鷹影響波動，加上台灣近日疫情反撲，導致市場對持股信心不足，短線需主流股帶動才有利台股走出明顯波段態勢、挑戰季線及萬八關卡。法人建議，若投資只單押個股、鎖定單一產業風險恐過高，高股息 ETF 可以解決此疑慮，在市場動盪之際，定期定額高股息 ETF 相對抗跌，且各大公司股利政策陸續公布，可望帶來支撐與利多。

國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 基金經理人游日傑表示，台灣央行宣布升息一碼，觀察前次 2010 年升息後的一年間，台股均表現亮眼，且傳產、電子、金融產業皆有正報酬。由於升息有利金融股表現，可望加大銀行業存貸利差，帶動獲利提升，加上 2021 年金融業獲利攀高，2022 年配發的股利有望隨之提高，未來配息可期，近期多家金控公布股利政策，高殖利率題材吸引資金回籠，金融股表現相對強勢。

游日傑分析，2022 年以來全球金融市場波動性顯著升高，主因俄烏戰火延燒，戰事爆發至今已超過一個月，但雙方仍未有達成協議或停戰的跡象；在不確定性提高的背景下，今年的投資配置可以多側重於具有較佳殖利率保護的「價值股」。透過布局電傳金均衡配置的高股息 ETF，並搭配 ESG 篩選績優價值股，有利投資人掌握升息循環的多頭行情。

談到現金股利，投資人最關心 2022 年可以領到多少股息，現金股利主要端看公司於 2021 年的獲利表現，根據 Bloomberg 資料顯示，台股 2020 年 EPS 約落在 792 元，2021 年則成長至 1300 元，增幅達 64%，顯示今年總體配息金額有望再提升。

隨著第一季結束，許多公司也陸續公告 2021 年的配息金額，以 00878 為例，是唯一結合 ESG 與高股息的永續主題 ETF，也是國內首創季配息機制的台股 ETF，有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃，並納入收益平準金機制，不會因投資人大量申購而配息受到稀釋。而其主要成分股，聯強、仁寶、華碩、光寶科及英業達配息普遍都相當大方，甚至創下歷史新高，換算現金股利殖利率約落在 4～11%，除了為投資人打造穩健現金流外，還有抗震隨漲的優勢。