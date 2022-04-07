〈台股盤後〉疫情再升溫 大盤狂跌343點摜破年線

在疫情升溫及俄烏戰事利空下，加上美國表示將強力進行貨幣市場縮表，引爆國際股市連續下跌，台股今 (7) 日也在電子、金融表現失色下，終場下跌 343.87 點或 1.96%，摜破年線並收在 17178.63 點，市場成交值 3098.17 億元。

台股今天走勢明顯受區域股市包括日本、南韓、香港及上證等下挫拖累，市場賣壓沈重，金融股也在中場下殺，僅有防疫股包括瑞基、亞諾法、ABC-KY 等檢測試劑族群展現強勢態勢，分析師黃漢成說，目前投資人宜審慎且保守看待台股，手中持股應以 3-5 成為宜。

台股 7 日早盤集中市場加權股價指數跳空下跌開在 17430.13 點，盤中最高 17438.6 點，並以全場最低點的 17178.63 點作收，較昨日下跌 343.87 點或 1.96%，市場成交值為 3098.17 億元。

大立光 (3008-TW) 今日走勢疲弱，終場下跌 90 元或 5.07%，收盤報 1685 元，成交量放大為 1147 張；台積電 (2330-TW) 終場下跌 12 元或 2.08%，收盤價報 566 元。

海空運股今天也全面收跌，包括長榮 (2603-TW) 下跌 5 元或 3.75%，收在 128.5 元，陽明 (2609-TW) 下跌 4.5 元或 3.64%，收在 119 元；萬海 (2615-TW) 下跌 6.5 元或 4.17%，收盤價報 149.5 元。

空運股華航 (2610-TW) 收盤下跌 1.15 元或 4.15%，收盤價報 26.55 元；長榮航 (2618-TW) 收盤下跌 2.2 元或 6.43%，收盤價報 32 元。

台股今天收盤已跌破年線支撐，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，指數多方優勢盡失，黃漢成則說，目前大盤的下檔支撐要觀察 3 月 8 日的 16764 點低點能否有守。