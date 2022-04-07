〈台股盤中〉金融股逆紅PK台積電領跌 大盤跌百點、失守雙線

Fed 官員發表鷹派言論，加上國際準備對俄羅斯祭出新一波制裁，美股連 2 天走跌，拖累台股今 (7) 日持續難逃殺機，台積電領跌之下，電子權值股疲軟，雖然金融股奮力抗跌，但加權指數一度下挫逾 160 點，最低來到 17358.19 點，摜破月線約 17422 點及年線約 17400 點。

台股今天以 17430 點、下跌 92 點開出，跌點隨即擴大，台積電法說會預計在 4 月 14 日舉辦，法說前外資賣超壓力再起，盤中最低打到 569 點，跌破月線，台積電大跌，加重大盤跌勢，聯發科跌逾 2%，面板雙虎、聯電、日月光投控等都走軟。

高價股也積弱難振，大立光跌逾 4%，昨天痛失股王的矽力 - KY，早盤一度短暫重新拿回寶座，但是隨後續跌超過 3%，而新科股王信驊今天雖然也是隨勢大跌超過 5%，失守 5 日線，但盤中股價仍較高，下半場乃至近期股王爭霸戰都將是重要觀戰焦點。

在一片跌勢中，金融股持續挾升息題材抗跌，高雄銀勁揚超過 3%，中信金、兆豐金、台企銀、玉山金、王道銀行、永豐金等都聯袂逆勢走高。

台股近期兩次回測年線，都收出下影線，但今天多空拉鋸激烈，盤中指數大多在年線下游走，陷入年線保衛戰，短線電子股因為半導體雜音不斷而承壓，金融股雖然漲多，不過，在多頭架構未扭轉前仍偏多看待。