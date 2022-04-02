5G指數跌破半年線 買盤抄底搶進ETF

俄烏戰事是 2022 年首隻突襲市場的黑天鵝，但是戰事中也引出新商機，法人觀察，戰雲密佈促使高速網通議題再度浮上檯面，「臺灣 5G + 通訊指數」近期跌破半年線且落在年線下方，觀察該指數近 5 次跌破半年線後的 3 個月、6 個月皆強勢走揚，顯示投資價值再度浮現，買盤大舉湧進 5G ETF。

法人表示，近期烏克蘭傳統的電信設備遭到俄軍攻擊破壞後，卻未對該國通訊造成極大妨礙，主要因 SpaceX 提供的星鏈 (Starlink) 低軌衛星網路搭上 5G 行動通訊，及時避免網路通訊遭受中斷而得以持續對外聯繫，這也象徵新的通訊時代來臨，科技的進展飛速，軟硬設備已從過往厚重、傳輸異常延遲等，轉向輕薄化、可攜化、低延遲，增添在戰事及災害中的靈活性，也讓科技更迭掀起的高速網路通訊議題再度浮上檯面。

今年邁入全球 5G 商轉第 3 年，目前全球已有超過 200 個 5G 網路商轉，5G 連接更超過 6 億個終端裝置且行動數據在過去 1 年也增逾 4 成。根據經濟部工業局統計，2021 年 5G 產值已超過新台幣 1.69 兆元。

若想投資正港的台灣 5G 關鍵供應廠，可留意「臺灣 5G + 通訊指數」表現，該指數除了不僅包含了台灣半導體產業的龍頭，如台積電、聯發科、聯電等「護國群山」之外，同時也還納入像鴻海、廣達、和碩等「台灣電動車產業鏈」概念股，及穩懋、台光電等「低軌衛星」概念股。「臺灣 5G + 通訊指數」。

不過，「臺灣 5G + 通訊指數」近期跌破半年線且落在年線下方，觀察該指數近 5 次跌破半年線 (120MA) 後的 3 個月、6 個月皆呈現揚勢，即便歷經疫情、通膨高漲等隱憂，6 個月後最高仍漲逾 12%，預期逢低翻揚的契機浮現。

國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 基金經理人蘇鼎宇表示，想掌握 5G 應用與布局衛星通訊商機，投資不用捨近求遠，台灣許多科技大廠已躍居全球相關供應鏈要角，近期市場更捎來護國神山台積電憑藉先進製程擠下三星 (Samsung)，拿下了蘋果 (Apple) 全部的 5G 射頻晶片訂單；此外，蘋果 3 月推出首款平價 5G iPhone 等系列新品，鴻海因跨足其所有新品組裝，有望成為最大贏家，支撐淡季業績不淡。

對想在此刻「撿便宜」的投資人，法人建議，操作策略可採定期定額布局 5G ETF，目前台股有 4 檔 5G ETF，分別為：國泰台灣 5G+ ETF、元大全球未來關鍵科技 ETF (00876-TW)、元大全球 AI ETF(00762-TW)、復華中國 5G 通信 ETF(00877-TW)，以 00881 為例，該檔是科技市值型的台股 ETF，不僅是國內唯一布局台灣 5G 供應鏈，且是市面上 5G 主題 ETF 中唯一具配息機制，中長期持有還可存科技股領息；至 2 月底，00881 定期定額扣款戶數較去年底還增長近千人，基金最新規模逾新台幣 447.9 億元，顯示深受投資人青睞。

若想掌握全球 5G 的商機，則可看元大全球未來關鍵科技 ETF (00876-TW)、元大全球 AI ETF(00762-TW)，近來全球股市逐步回溫，尤其科技股率先擺脫美國升息及俄烏戰爭陰影，大步展開反彈。相關廠商中，元大全球 AI ETF(00762-TW) 最大成分股輝達 (Nvidia)、元大未來關鍵科技 ETF(00876-TW) 最大成分股高通 (Qualcomm) 都率先反映。法人指出，全球科技領先企業站在既有基礎上，有餘裕持續建築更多護城河來參與未來趨勢，也主導未來產業走向，坐擁最大獲利。

從俄烏開戰以來至今，00762、00876、元大全球未來通訊 (00861-TW) 挾成分股具代表性及股價率先反彈優勢，投資人申購大增，規模分別大增 47%、28%、20%。