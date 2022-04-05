4檔高含「金」量ETF逆勢衝 法人揭台股投資兩大關鍵

台股無論近一周或第一季都是呈現下跌的窘境，但是 3 月以來，金融股卻逆勢成長接近 6%，使得高含「金」量 ETF 也跟著水漲船高，其中有 4 檔單周與首季報酬率都逆勢抗跌，法人針對後市台股投資也點出配置上的兩大重點關鍵。

回顧今年 3 月各產業狀況，以金融業表現最為突出，相關指數不僅走勢贏過臺灣加權指數，更在一片股海浮沉中繳出正報酬的好成績。根據臺灣證券交易所資料，3 月以來台股、傳產、電子等相關指數跌幅約介於 1~2% 之間，然而金融股卻逆勢成長接近 6%，且自 3/18 台灣升息一碼之後，金融股更是勢如破竹，不到半個月漲幅高達 3.87%。

回顧過往聯準會升息對台股的影響，在 2004 年及 2015 年升息後，台股漲幅皆逾 15%。由於升息代表經濟復甦，加上美國聯準會宣布加速縮減購債，市場普遍預估 2022 全年升息碼數可望增至 7~8 碼，對台股而言仍有利多。

目前台股估值評價接近歷史低點，近期未來 12 個月預估本益比最低來到 12.4 倍，低於去年 10 月低點 13 倍，可說是物美價廉，國泰股利精選 30 ETF(00701-TW) 基金經理人陳韻竹表示，台灣央行跟進美國升息，過往台灣升息後，台股的短中長期皆有亮眼漲幅，在升息循環階段皆伴隨股市多頭，有助台股長多趨勢。

陳韻竹進一步指出，尤其隨 Fed 升息步調加快，可望加大銀行業存放利差，帶動獲利提升，加上去年金融業獲利攀高，市場預期今年金融業的股利配發有望隨之提高，含金量高的 ETF 未來配息可期。

觀察目前市場上含金量高的 ETF，含「金」量最高的是元大 MSCI 金融 (0055-TW)，100% 鎖定金融股，追蹤 MSCI 台灣金融指數，近一周漲幅達 2.81%、首季漲幅更是超過 9%，為台股 ETF 第一季績效冠軍。

其餘還有 3 檔也是逆勢抗跌，國泰股利精選 30(00701-TW)、FH 富時高息低波 (00731-TW)，金融股占比皆超過四成，其中，00701 不只含金量高，持有台積電占比也達 17.5%，是目前台股 ETF 中唯一兩者皆具一定比重的「金積」ETF，加上穩健配息，有機會讓投資人價差、股息兩頭賺；最後則是元大台灣高息低波 (00713-TW)，持有金融股也超過三成。

陳韻竹補充，雖然台灣基本面穩健，但地緣政治擾亂、通貨膨脹、疫情仍舊牽動著金融市場，台股恐呈現震盪向上的格局，因此打造低波動的股票配置會是今年重要的投資課題。

針對台股布局，陳韻竹表示，可掌握兩大重點：一鎖定具競爭優勢的績優龍頭股，區域戰爭與升息皆不改科技趨勢，今年台股獲利動能仍由電子股帶動，科技股有機會維持高成長態勢。二關注股價波動低及持續配發高股息的個股，由於低波高息股更能發揮防禦力，有股息作為下檔保護，攻守兼備抵禦市場波動干擾。