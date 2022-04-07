〈台股盤前〉難脫弱勢震盪整理 拚守月線、年線支撐

台股昨 (6) 日終場下跌 103.09 點，收在 17522.5 點，成交值略增至 2618.7 億元，隨著聯準會釋放比市場預期更快的縮表速度訊息，美股四大指數走弱，又以科技股表現較疲軟，法人認為，台股短線難見籌碼積極表態，先看月線和年線位置能否有守。

聯準會 3 月會議紀要釋出與會官員對升息、縮表，以及對戰爭疫情的看法，計劃最早 5 月啟動縮表，且擬以每月最多 950 億美元的速度縮表，較市場共識的 800-900 億美元縮表規模還要大，不僅如此，預告未來適合一次或多次升息 2 碼，也將高於 3 月的升息 1 碼。

因而美股四大指數昨日同步走弱，道瓊指數下跌 144.67 點或 0.42%，收 34496.51 點；標普 500 指數下跌 43.97 點或 0.97%，收 4481.15 點。

而那斯達克指數和費城半導體指數跌幅均超過 2%，壓力較重，分別下跌 315.35 點或 2.22%、75.9 點或 2.32%，收 13,888.82 點和 3194.0 點。

而台積電 ADR 跌 1.29%，聯電 ADR 跌 1.80%，惟日月光 ADR 漲 0.72%。

蘋果 5 日宣布，今年度全球開發者大會預定美東時間 6 月 6 日起以線上方式展開，將一連舉行 5 天，外界預期，蘋果可能發表多款新作業系統，並推出搭載新款自家 M 系列晶片的專業級 Mac 電腦。

外媒報導，英特爾執行長季辛格將再度拜訪台灣、日本、印度等地供應商客戶，傳出今日一早私人飛機將抵台，第一個行程為拜訪晶圓代工大廠台積電。

同時，傳季辛格也將與欣興高層會面，希望欣興能加量提供 ABF 載板，以因應晶片異質整合對 ABF 載板面積需求倍數以上成長。

集邦旗下 WitsView 發布 4 月上旬面板報價，儘管 32、43 吋電視面板價格與上月底持平，但提到，現階段需求仍無法支撐價格走穩，各大面板廠正積極評估是否減產。

日經報導，鴻海和泰國國家石油集團合資成立的 HorizonPlus 公司，正和中國新創電動車廠合眾洽談，有望拿下電動車代工訂單。

金屬機殼廠可成宣布擬配發每股現金股利 10 元，並將再次實施庫藏股，預計買回自家股票 2.5 萬張。

元大投顧指出，俄烏戰事拖長，加上國際對俄制裁加重，造成能源價格居高不下，而中國封城衝擊供應鏈，也使通膨問題越發難解，再者，聯準會態度更趨向鷹派，整體而言，預料股市仍難脫震盪整理格局。