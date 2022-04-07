電金傳尾盤齊殺 台股崩跌343點收17178點 失守所有均線

Fed 會議紀要透露鷹派升息訊號，拖累美股全面下挫，台股今 (7) 日也難逃殺機，加上本土疫情持續擴大，在台積電、聯發科領跌下，電子權值股疲軟，金融股後繼無力，導致加權指數跌勢擴大，終場崩跌 343.87 點或 1.96%，收在全場最低點 17178.63 點，失守所有均線，成交值達 3098.17 億元。

櫃買指數終場大跌 2.23%，收在 210.25 點，成交值 777.03 億元。上市櫃成交值合計 3875.2 億元。

台積電法說會預計 4 月 14 日登場，但今天賣壓再起，失守月線，終場前爆出 1.1 萬張大量，股價跌逾 2%，收在全場最低 566 元；聯發科同步重摔 3.6%，收 850 元，創近半年新低，聯電、日月光投控、國巨、友達等跌勢都很重。

高價股也成為空方狙擊標的，昨天痛失股王寶座的矽力 - KY，早盤短暫重新拿回，但是隨後續跌超過 4%，收 3050 元，而信驊雖然大跌超過 7%，但終場收 3080 元，仍居股王，旭隼、祥碩、力旺、世芯 - KY 及大立光等千金股賣壓都相當沉重。

金融股今天持續挾升息利多，早盤表現強勢，但隨著賣壓出籠，多檔陸續翻黑，華南金、開發金、第一金、合庫金等大跌逾 2%，富邦金也跌近 2%，僅中信金、兆豐金等力守盤上。航運股今天持續探底，萬海重挫逾 4%，長榮、陽明跌逾 3%，航空雙雄後繼無力，長榮航大跌超過 6%。