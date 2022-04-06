台股跌勢收斂守住17500點 三大法人賣超267.08億元 外資連2砍

台股收假後首個交易日，電子股遭遇賣壓，晶圓雙雄、聯發科全面倒地，大盤一度重挫逾 240 點，失守 17400 點關卡，不過，金融族群強勢走高，帶動大盤跌幅收斂，加權指數終場跌 103 點，收 17522 點，年線及月線失而復得，外資狂賣 269 億元，為連續 2 個交易日大砍，三大法人合計賣超 267.08 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資持續賣超 269.65 億元；投信加碼買超 11.4 億元，為連 5 買；自營商則賣超 9.09 億元。三大法人合計賣超 267.08 億元。

美國聯準會官員再度釋出鷹派態度，市場期待全球進入升息循環後，將有利銀行利差擴大，金融股今天強勢吸金，其中，第一金強漲 4%，華南金、彰銀、玉山金、台新金等，股價皆上漲超過 2%，多頭積極進場卡位，金融類股指數今天收漲近 2%，收在 1927 點，續創 25 年新高。

傳產族群逐漸回穩，觀察航運股表現，貨櫃三雄今天欲振乏力，長榮下挫超過 3%，萬海、陽明也跌逾 2%，不過，中櫃逆勢大漲逾 9%，航空雙雄尾盤急拉，長榮航漲逾 3%。塑膠類股由台化、台塑化領漲逾 1%，台塑則收平盤，台泥、中鋼、中租 - KY、富邦媒也在盤上表現。

電子族群則為盤面最弱勢，台積電一度跌逾 2%，最低來到 575 元，終場收 578 元，跌幅 1.87%，聯電重挫 3.4%，聯發科下挫 2%，收在 882 元，台達電、大立光、欣興等賣壓都很沉重，矽力 - KY 遭信驊超車奪下股王寶座；不過，鴻海 3 月營收表現亮眼，股價力守平盤之上，友達也逆勢上漲 2%，站回 20 元。

國內本土疫情連環爆，帶動檢測試劑廠需求增溫，今天再度成為盤面多頭指標，亞諾法 (4133-TW) 股價直奔漲停，達 52.9 元，創波段新高，泰博 (4736-TW) 勁揚逾 8%，瑞基、寶齡富錦、ABC-KY 等漲勢也很強勁，其他防疫概念股同樣匯集人氣，包括毛寶、康那香、恆大等。