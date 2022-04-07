一場晚宴爆群聚染疫！美商務部長及司法部長齊確診

美國多位政界高官週三 (6 日) 陸續傳出確診，包括美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 、司法部長賈蘭德 (Merrick Garland) 和副總統賀錦麗的傳訊總監西蒙斯 (Jamal Simmons) 都染疫，據悉他們日前曾齊赴一場晚宴。

華府著名新聞組織烤架俱樂部 (Gridiron Club) 上週六 (2 日) 舉行一年一度的晚宴，這場晚宴廣邀新聞界和政界多位高層，現場有數百名賓客躬逢其盛。據悉，晚宴後陸續傳出至少有 14 位賓客確診，包括雷蒙多、賈蘭德、西蒙斯、德州民主黨眾議員 Joaquin Castro、加州民主黨眾議員 Adam Schiff，以及多位記者。

美國商務部週三發表聲明指出，雷蒙多在出現輕微症狀後進行居家檢測，結果發現確診，雷蒙多將進行居家隔離，證實無染疫後才會重返辦公室。商務部發言人稱，拜登總統不被視為雷蒙多的密切接觸者。

不過，白宮指出，副總統賀錦麗的傳訊總監西蒙斯確診，賀錦麗被視為西蒙斯的密切接觸者，賀錦麗將持續諮詢醫療團隊與遵守美國疾病管制中心 (CDC) 防疫規範。

司法部接著也發布聲明稱，司法部長賈蘭德已完成接種疫苗及加強劑，目前屬於無症狀染疫。

烤架俱樂部總裁 Tom DeFrank 週三稱，無法確定這些官員最初是何時與在哪裡染疫，但他們確實在晚宴上與其他客人互動，預期之後還會傳出更多確診案例。

自 2020 年新冠疫情 (COVID-19) 在全球不斷蔓延，迄今全球確診數已飆破 4.94 例，死亡數突破 616 萬例，而美國新冠累計確診和死亡數持續居全球之冠，而全球 184 個國家 / 地區已接種超過 113 億劑疫苗。