英國研究：中老年族群新冠感染率創高 原因可能是免疫力下降

根據一項英國研究，追踪疫情的科學家表示，最新一波新冠病毒在兒童及年輕人的感染，可能已過高峰，但最易導致重症的中老年族群，發病率則正在繼續上升。

倫敦帝國理工學院 React-1 計畫的研究發現，3 月份的總體感染率來到疫情以來最高，主要是由 Omicron 更具傳播性的變種 BA.2 所驅動，這一變種是英國現在的主要毒株，約占測試陽性檢測樣本的 90%。

研究作者發現，感染似乎在兒童中達到頂峰，在 18-54 歲之間的成年人達到「平台期」。

倫敦帝國理工學院流行病學主席兼 React 計畫主任 Paul Elliott 表示，目前的資料顯示，年輕群體的發病率似乎正在下降，但他補充說，這種病毒繼續在 55 歲及以上的人群中傳播，這更令人擔憂，因為這群人最容易受到嚴重的新冠病毒感染。

研究認為，這一族群比其他年齡組別的人更早接種新冠疫苗加強針，使他們的免疫力更早開始下降。

在研究 3 月所採集的近 3400 個陽性樣本中，有 5 例為最新的 Omicron XE 病毒感染。人們認為這個版本是 Omicron BA.1 和 BA.2 變體的混合或重組，當患者同時感染這兩種變體時可能會出現。

根據英國衛生安全局 (UKHSA) 數據，截至 3 月 22 日，英國共確認了 637 例 XE 病例。世界衛生組織表示，早期測試表明， XE 的傳播性可能比 BA.2 高 10% 左右，但研究結果需要更多調查。