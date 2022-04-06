需求未顯著回升 4月32吋電視面板報價恐轉跌

集邦旗下 WitsView 今 (6) 日公布 4 月上旬面板報價，雖然 32、43 吋電視面板價格與上月底持平，但考量俄烏局勢、品牌廠下修出貨目標等不利因素，集邦顯示器研究處研究副總范博毓認為，本月中小尺寸電視面板將維持持平或轉跌 1 美元，且現階段需求仍無法支撐價格走穩，各大面板廠正積極評估是否減產。

觀察 WitsView 最新 4 月上旬報價統計，32、43 吋電視面板報價為 40、71 美元，均與上月底持平，55、65 吋面板報價則分別下跌 1、2 美元，來到 107、167 美元，凸顯整體電視面板尚未完全止跌。

雖然電視面板跌勢已持續一段時間，市場普遍認為中小尺寸再跌空間有限，但范博毓說，受俄烏戰爭爆發影響，直接衝擊東歐、俄羅斯等市場需求，部分電視品牌廠已下修本季採購需求，雖然小尺寸需求仍優於中大尺寸產品，但現階段整體需求尚不足支撐價格反彈。

范博毓進一步指出，由於電視面板仍未止跌反彈，加上顯示器、筆電等 IT 面板續跌，讓面板廠壓力倍增，觀察各大面板廠相較去年第四季，目前更積極評估在 4、5 月啟動減產規劃，但後續是否具體執行還要觀察。

4 月 IT 面板跌勢則持續擴大，各尺寸顯示器、筆電面板平均價格均較上月底下跌 1-1.5 美元之間，持續反映終端需求疲軟，范博毓也預期，4 月全月顯示器面板跌幅將落在 3-4 美元，筆電也有 3 美元跌幅，整體跌勢與上個月相當。