全球LCD TV面板價格止跌落空 面板廠恐停產

本季全球 LCD TV 面板價格止跌預期落空，除 32 吋面板連續兩個月止跌外，3 月其他尺寸面板價格跌勢不止，市調機構預估進入 4 月，32 吋面板價格轉跌，且大尺寸面板價格跌幅仍較大。

中國證券報報導，市調機構奧維睿沃表示，32 吋面板 3 月價格與上月相比持平，但受整體面板砍單影響，預料 4 月每片下跌 1 美元，預估下月 43 吋、50 吋面板分別維持 1 美元、2 美元的跌勢，65 吋、75 吋面板價格則維持每片下跌 5 美元的趨勢。

研究機構群智咨詢則認為，由於國際品牌採購需求減弱，本月 65 吋、75 吋面板價格下跌近 10 美元，預料下月跌勢收斂至 6 美元。

面板是典型周期性產業，經過長達三年左右的供需調整，加上新冠肺炎疫情爆發，2020 年第 2 季開始，LCD TV 面板迎來史上最長漲價潮，但從去年 8 月開始，終端需求達到飽和，面板產業景氣反轉向下，並延續至今。市場普遍預期本季面板價格有望止跌，終究未能如願。

群智咨詢總經理李亞琴說：「目前 LCD TV 面板價格還沒跌破現金成本，整體在現金成本之上。預計第 2 季 LCD TV 面板還會是一個下跌行情。電視和筆電各尺寸面板價格都在下跌，這意味著全球 LCD 面板市場景氣度處於整體下行通道中，形勢比較不利。」

目前部分 LCD TV 面板價格已較去年高點腰斬，部分產線出現虧損。業界人士認為，重壓之下，南韓兩大面板廠可能再度把停產計畫提上日程。

隨著京東方 (000725-CN) 、TCL 華星等中國面板廠強勢崛起，LCD 產業競爭激烈，迫使近年三星顯示器陸續收掉 LCD 產線，轉攻 OLED、QLED 等面板技術。

三星顯示器原計劃在 2020 年底前全面關閉 LCD 產線，但疫情爆發後，為確保面板供應充足，以及面板價格大漲，故延後停產計畫。

南韓另一家面板大廠樂金顯示器的情況也是如此，樂金顯示器原計劃在 2020 年底停止南韓本土 LCD TV 面板生產，但如今仍在生產。

一位長期追蹤面板的買方人士判斷，「儘管三星顯示器全部關停 LCD 產線對行業供給端的影響不大，但這意味著南韓公司又開始虧錢了，而且價格還在跌，因此樂金顯示器關停本土 LCD 產線只是時間問題」。

過去一年來中國 LCD 面板廠財源滾滾，如今壓力劇增。

李亞琴表示，目前面板廠的壓力已經從晶片等原材料供應不足轉移至需求面。全球疫情緩解，導致需求回落、供應鏈風險逐步解除，進而帶動品牌開始去化庫存，且這輪去化庫存是全盤性，涉及 TV、顯示器、筆電、手機等消費電子產品。