挺文創產業 兆豐銀主辦誠品25億元聯貸 爆1.2倍超額參貸

兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的誠品生活 (2926-TW) 25 億元聯貸案，6 日正式簽約，在各大行庫踴躍參貸下，超額認參 1.2 倍，最終以推案金額新台幣 25 億元簽約，顯見銀行團對誠品生活發展深具信心。

兆豐銀行表示，本次聯貸案資金，主要是支應明年即將開幕的新店裕隆城嶄新大店及其他新展店裝修費用，並適時充實中期營運週轉金，對誠品生活致力於「線上線下融合之全通路文化生活生態圈」發展給予實際支持。

誠品生活 2017 年起啟動全通路轉型布局，陸續推出全新會員制度、CRM、APP 及自建電商平台「誠品線上 eslite.com」，今年起將打造台灣為全通路基礎建設最完善基地，實現線上線下流量互導共生關係，把握會員經濟為核心獲利營運模式。

因應疫情對消費習慣變化，誠品生活進化成為虛實融合營運模式，積極採取「大小並行」模式持續展店，其中「大」是強化都會大型店獲利動能，結合書店、商場、美食餐飲、運動、劇場等多元體驗，提供在地民眾新的休閒娛樂選擇。

至於「小」則規劃於全台設立具擴散滲透力、模組化營運的社區創新店，結合閱讀、生活、藝文特展及餐飲空間，深入民眾日常生活，推升在地生活消費動能。

此外，兆豐銀行也支持綠能產業，2021 年投融金額達新台幣 6,843 億元；為協助政府與顧客達成碳排轉型目標，持續舉辦「淨零轉型 兆豐同行」系列 ESG 講座，以強化綠色金融實力與影響力，積極推動 ESG 企業永續經營及綠色金融。