〈台幣〉股匯雙殺 貶逾1角摜破28.8元關卡 創1年4個月新低

越來越多美國聯準會官員表態支持更激進升息路線，以抑制高通膨，推升美元逼近 2 年高點，台北股匯今 (6) 日為收假後首個交易日，雙雙走弱，新台幣兌美元匯率應聲重貶逾 1 角，摜破 28.8 元關卡，創 1 年 4 個月新低，台股同步摜壓，一度跌逾 240 點，失守 17400 點。

新台幣兌美元早盤貶值 1.1 角，最低來到 28.815 元，為 2020 年 12 月以來的最低點，外資、本土投信及壽險等業者搶買美元態度積極，出口商拋匯意願不高。

台股方面，電子權值股今天遭遇逆風，台積電一度大跌逾 2%，聯電、聯發科、大立光、矽力 - KY 等也重挫 2-3%，航運族群賣壓偏重，僅金融股仍受買盤青睞，加權指數早盤重挫逾 240 點，下探 17381 點，失守月線及年線。

觀察主要貨幣兌美元表現，新台幣與日圓早盤均重貶逾 0.35%，韓元、人民幣、新加坡幣約貶 0.14-0.17%，亞幣全面跳水。

立場向來較溫和的 Fed 理事布蘭納德表示，央行必須迅速採取積極的政策行動，包含加快腳步縮表與穩步升息，來壓低通膨；堪薩斯聯準銀行總裁喬治也發表談話，支持快速縮表，並稱升息 2 碼會是 Fed 必須考慮的選項。美元指數 5 日一度升至 99.5 字頭，攀上近 2 年新高。