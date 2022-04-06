高雄促產獎補助額度倍增至2億元 七大產業門檻放寬

高市府經發局今 (6) 日公告 2022 年促進產業發展獎補助辦法，其中，半導體等七大重點發展產業門檻降低，只要新增投資 1000 萬元以上或新聘本國勞工 10 人以上，即可申請融資利息、房地租金、房屋稅及薪資等補助，總經費倍增至 2 億元，即日起受理申請至 6 月 30 日，採先到先審、額度用完為止。

經發局指出，促產獎補助對象為文化創意、綠色能源、精緻農業、會議展覽、生物科技、醫療照護、觀光休閒、國際物流、海洋遊艇、智慧電子、資通訊、高加值型金屬製品製造以及其他市府推動輔導等策略性產業。

其中，高市府推動輔導的半導體及數位內容、綠能、生醫、醫材、資通訊、智慧電子等為七大重點發展產業，盼藉由獎補助鼓勵業者到高雄投資、研發與創新，提升產業競爭力、創造就業機會及繁榮地方經濟。

經發局表示，促產獎補助項目包含融資利息、房地租金、房屋稅及新進用勞工薪資等，申請標準為策略性產業在高雄新增投資金額達 3000 萬元以上或增加本國勞工就業人數 30 人以上。

重點發展產業門檻較低，只要新增投資金額達 1000 萬元以上或增加本國勞工就業人數 10 人以上即可申請，此外，若新聘用碩士以上高階研發人力，每人每年薪資最多可再補貼 18 萬元、最高 100 人。

經發局長廖泰翔表示，「產業轉型、增加就業」是高雄推動的兩大優先政策，在疫情下，仍高效率推動園區開發及招商引資，加速南部半導體 S 廊帶產業聚落成形，市長陳其邁上任迄今，累計投資已達 5000 億元，其中促產獎補助更是吸引廠商投資高雄重要關鍵，去年就促成逾 133 億元投資落地、創造 3729 個就業機會。

經發局指出，促產獎補助有效減輕廠商初期投資成本，自 2013 年實施以來累計核准 129 案、促成 579 億元投資、創造逾 1.6 萬個就業機會，今年額度較去年倍增至 2 億元，申請期間自即日起至 6 月 30 日止，依收文日期順序審議，為配合仁武、橋頭、亞灣創新等園區開發，累計收件達 5 案就召開審議會議，盼縮短時程加速大廠投資落地。